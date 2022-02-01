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Зеленський назвав два завдання нового союзу – України, Польщі та Великої Британії

Павло Заяць Павло Заяць
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1 лютого, 19:44
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Робота над створенням нового альянсу вже триває на рівні МЗС
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський назвав два завдання нового союзу України, Польщі та Великої Британії.

"Щодо майданчика, який засновано – Україна-Британія-Польща – я вважаю, що це дуже непоганий майданчик із питань безпеки та торгівлі", – сказав президент на брифінгу після переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

За його словами, на рівні міністрів закордонних справ країни вже розпочали роботу.

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"Докладніше ми зможемо говорити, я думаю, коли ми на рівні лідерів держав цього тристороннього об'єднання почнемо працювати", – додав Зеленський.

Джонсон прибув до Києва обговорити допомогу Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прилетів до Києва, щоб обговорити з Володимиром Зеленським військову агресію Росії проти України. Крім того, Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн. фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

Візит також пов'язаний із новим альянсом України з Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

Союз із Британією та Польщею: у чому плюси для України

Про переваги нової спілки висловлювалися експерти в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Так, екс-глава МЗС Павло Клімкін вважає, що три країни разом можуть займатися виробництвом зброї. "Ідея така є, брити нам можуть допомогти. Трикутник – це завжди краще, ніж два", – сказав він.

У свою чергу, екс-радник Путіна Андрій Іларіонов заявив, що у нинішній ситуації формування нового політичного союзу в галузі безпеки для України "є цілком розумним, природним і бажаним".

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