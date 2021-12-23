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Ризикує проґавити вторгнення РФ: у The Washington Post вказали на помилку Зеленського

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
23 грудня, 13:47
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Авторитетне американське видання дало оцінку діям українського керівництва
Зеленському треба не з бізнесом воювати, а захищати Україну. Колаж "Сьогодні"
Зеленському треба не з бізнесом воювати, а захищати Україну. Колаж "Сьогодні"

На Заході продовжують критикувати дії президента Володимира Зеленського, нарікаючи на те, що на тлі вторгнення російських військ в Україну, а їх на кордоні вже понад 100 тисяч, він розпочав внутрішню "битву" з опонентами влади і великим бізнесом. Це може розділити країну замість згуртування та захисту від вторгнення РФ.

Про це йдеться у статті американського видання The Washington Post.

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Президент не тим займається

Аналітики вважають, що внутрішня "війна" проти великого бізнесу та п'ятого президента Петра Порошенка (якому оголосили про підозру) ризикує підставити Україну в очах міжнародної спільноти, що, своєю чергою, може вплинути на подальшу військову допомогу Україні для протистояння Росії.

Експерт Євген Магда зазначає, що Зеленський вирішив одночасно боротися і з російською загрозою, і проводити деолігархізацію. Аналітик вважає це небезпечним кроком.

"З огляду на реальну загрозу російського вторгнення, шукати ворогів усередині країни – не найкращий спосіб. Росія може лише вітати будь-яку дестабілізацію", – сказав він.

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Рінат Ахметов відповів на "держпереворот Зеленського"

На Заході також відзначають заяву Зеленського про те, що нібито засновника СКМ Ріната Ахметова намагаються залучити до держперевороту в Україні, проте президент чи правоохоронні органи досі не надали жодних доказів.

"Сама ідея моєї участі (у держперевороті. – Ред.) була абсолютно абсурдною. Виникла для мене зовсім несподівано", – сказав Рінат Ахметов у заяві The Washington Post.

Рінат Ахметов проти порушення свободи слова

У статті наголошується, що закон про олігархів набуде чинності наступного року, але вже зараз опитування громадської думки показують, що більше третини українців вважають, що антиолігархічний закон викликаний "популізмом" і спрямований на підвищення рейтингу Зеленського

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Рінат Ахметов наполягає, що він інвестор, а не олігарх, і каже, що готовий захищатися в українському та міжнародному судах. Він не виступає проти закону як такого, але "проти порушень прав людини та придушення свободи слова".

"Я підтримую заходи щодо боротьби з корупцією в Україні. Але цю проблему не вирішити шляхом ухвалення спірних законів та складання списків "ворогів народу", – сказав Рінат Ахметов.

Також засновник СКМ заявив, що не втручається у редакційну політику своїх телеканалів та що Зеленського критикують "гості", а не самі канали.

Захід не в захваті від деолігархізації в Україні

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