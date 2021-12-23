Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин 🍾 Итоги года 2021 🚷 Дело Порошенко 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Рискует прозевать вторжение РФ: в The Washington Post указали на ошибку Зеленского

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
23 декабря, 13:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Авторитетное американское издание дало оценку действиям украинского руководства
Зеленскому нужно не с бизнесом воевать, а Украину защищать. Коллаж "Сегодня"
Зеленскому нужно не с бизнесом воевать, а Украину защищать. Коллаж "Сегодня"

На Западе продолжают критиковать действия президента Владимира Зеленского, сетуя на то, что на фоне вторжения российских войск в Украину, а их на границе уже больше 100 тысяч, он начал внутреннее "сражение" с оппонентами власти и большим бизнесом. Это может разделить страну, вместо сплочения и защиты от вторжения РФ.

Об этом идет речь в статье американского издания The Washington Post.

Реклама

Президент не тем занимается

Аналитики считают, что внутренняя "война" против крупного бизнеса и пятого президента Петра Порошенко (которому объявили о подозрении) рискует подставить Украину в глазах международного сообщества, что, в свою очередь, может повлиять на дальнейшую военную помощь Украине для противостояния России.

Эксперт Евгений Магда отмечает, что Зеленский решил одновременно бороться и с российской угрозой, и проводить деолигархизацию. Аналитик считает это опасным шагом.

"Учитывая реальную угрозу российского вторжения, искать врагов внутри страны – не лучший способ. Россия может только приветствовать любую дестабилизацию", – сказал он.

Реклама

Ринат Ахметов ответил на "госпереворот Зеленского"

На Западе также отмечают заявление Зеленского о том, что якобы основателя СКМ Рината Ахметова пытаются привлечь к госперевороту в Украине, однако президент или правоохранительные органы до сих пор не предоставили никаких доказательств этому.

"Сама идея моего участия (в госперевороте. – Ред.) была совершенно абсурдной. Возникла для меня совершенно неожиданно", – сказал Ринат Ахметов в заявлении The Washington Post.

Ринат Ахметов против нарушения свободы слова

В статье отмечается, что закон об олигархах вступит в силу в следующем году, но уже сейчас опросы общественного мнения показывают, что более трети украинцев считают, что антиолигархический закон вызван "популизмом" и направлен на повышение рейтинга Зеленского.

Реклама

Ринат Ахметов настаивает, что он инвестор, а не олигарх, и говорит, что готов защищаться в украинском и международном судах. Он не выступает против закона как такового, но "против нарушений прав человека и подавления свободы слова".

"Я поддерживаю меры по борьбе с коррупцией в Украине. Но эту проблему не решить путем принятия спорных законов и составления списков "врагов народа", – сказал Ринат Ахметов.

Также основатель СКМ заявил, что не вмешивается в редакционную политику своих телеканалов и что Зеленского критикуют "гости", а не сами каналы.

Запад не в восторге от деолигархизации в Украине

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.25

Российский рубль (₽)

0.3691

Евро (€)

30.81

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

42 244

заболело за неделю в Украине

-24%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять