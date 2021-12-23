Рискует прозевать вторжение РФ: в The Washington Post указали на ошибку Зеленского

Авторитетное американское издание дало оценку действиям украинского руководства

Зеленскому нужно не с бизнесом воевать, а Украину защищать. Коллаж "Сегодня"

На Западе продолжают критиковать действия президента Владимира Зеленского, сетуя на то, что на фоне вторжения российских войск в Украину, а их на границе уже больше 100 тысяч, он начал внутреннее "сражение" с оппонентами власти и большим бизнесом. Это может разделить страну, вместо сплочения и защиты от вторжения РФ.

Об этом идет речь в статье американского издания The Washington Post.

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Президент не тем занимается

Аналитики считают, что внутренняя "война" против крупного бизнеса и пятого президента Петра Порошенко (которому объявили о подозрении) рискует подставить Украину в глазах международного сообщества, что, в свою очередь, может повлиять на дальнейшую военную помощь Украине для противостояния России.

Эксперт Евгений Магда отмечает, что Зеленский решил одновременно бороться и с российской угрозой, и проводить деолигархизацию. Аналитик считает это опасным шагом.

"Учитывая реальную угрозу российского вторжения, искать врагов внутри страны – не лучший способ. Россия может только приветствовать любую дестабилизацию", – сказал он.

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Ринат Ахметов ответил на "госпереворот Зеленского"

На Западе также отмечают заявление Зеленского о том, что якобы основателя СКМ Рината Ахметова пытаются привлечь к госперевороту в Украине, однако президент или правоохранительные органы до сих пор не предоставили никаких доказательств этому.

"Сама идея моего участия (в госперевороте. – Ред.) была совершенно абсурдной. Возникла для меня совершенно неожиданно", – сказал Ринат Ахметов в заявлении The Washington Post.

Ринат Ахметов против нарушения свободы слова

В статье отмечается, что закон об олигархах вступит в силу в следующем году, но уже сейчас опросы общественного мнения показывают, что более трети украинцев считают, что антиолигархический закон вызван "популизмом" и направлен на повышение рейтинга Зеленского.

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Ринат Ахметов настаивает, что он инвестор, а не олигарх, и говорит, что готов защищаться в украинском и международном судах. Он не выступает против закона как такового, но "против нарушений прав человека и подавления свободы слова".

"Я поддерживаю меры по борьбе с коррупцией в Украине. Но эту проблему не решить путем принятия спорных законов и составления списков "врагов народа", – сказал Ринат Ахметов.

Также основатель СКМ заявил, что не вмешивается в редакционную политику своих телеканалов и что Зеленского критикуют "гости", а не сами каналы.

Запад не в восторге от деолигархизации в Украине