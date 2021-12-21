Луценко згадав, як дзвонив із в'язниці Зеленському для серйозної розмови

Ексгенпрокурор розповів про момент, коли його сильно обурила поведінка Зеленського

Луценко розповів про своє знайомство із Зеленським і що було потім. Колаж "Сьогодні"

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко поділився спогадами, як вперше зустрівся з Володимиром Зеленським, а також про дзвінок із в'язниці через Юлію Тимошенко.

Про це він розповів у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі Україна 24.

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За його словами, із Зеленським він зустрівся вперше у 2005-2006 роках як міністр внутрішніх справ, коли був запрошений на один із перших концертів "Кварталу".

"Я люблю жарти, особливо політичні. Я жартував в очі Ющенку, Януковичу. І він запросив мене туди, напевно, як захист від деяких можливих реакцій, тому що президент Ющенко не любив жартів... Зараз актор, який висміював усіх президентів, увів "сраколизацію" влади, бо вся команда його просто зализує", – сказав Луценко.

Ексгенпрокурор вважав їх корисними, бо Україна тим і відрізнялася від Росії, що може сміятися з своїх лідерів. Луценко вважав це проривом цивілізаційним, але потім жарти стали "нижче плінтуса".

"Я охолодив стосунки із Зеленським. Я зателефонував йому з в'язниці, коли це стало можливим – у СІЗО не можна було дзвонити, а там (в тюрмі. – Ред.) можна… Я йому висловив своє обурення жартами над Тимошенко. Це шаленство називалося "Казкова Русь" (гумористичний мультик із озвучкою від кварталівців. – Ред.). Але коли жінка сидить у в'язниці – вона може подобатися як політик, не подобатися – ти не маєш права жартувати з неї таким способом знаючи, що вона не може відповісти. Він сказав: "Ну, Юрію Віталійовичу, це ж просто бізнес", – розповів Луценко.

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