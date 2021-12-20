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Готуються до новорічного шоу? Прогноз Луценка про підозру Порошенка

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 грудня, 20:53
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Ексгенпрокурор розповів, чому саме зараз потрібно було виписувати підозру п'ятому президенту
Луценко вважає, що недарма все відбувається перед святами / Колаж "Сьогодні"
Луценко вважає, що недарма все відбувається перед святами / Колаж "Сьогодні"

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко (з 12 травня 2016 по 29 серпня 2019 року) вважає, що ситуація навколо п'ятого президента України почала розпалюватися саме зараз, бо владі України більше нема чим похвалитися.

Про це Юрій Луценко заявив у прямому ефірі на телеканалі "Україна 24".

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Все заради новорічного поздоровлення

"Чому саме зараз? Тому що у президента Зеленського зараз стоїть чергове епохальне завдання – записати новорічне послання українському народу. Вихвалятися досягненнями йому складно – бо потенційний енергетичний колапс, 100-тисячна армія агресора на наших кордонах. Досягнень позитивних немає практично в жодній сфері. Тому в цьому новому видосику гарант хоче показати якусь рішучу дію. Автоматники, прокурори та Петро Порошенко", – розповів Луценко.

При цьому він повідомив, що вже давно проти лідера "Європейської солідарності" відкрито близько 100 кримінальних проваджень.

"Ще кілька тижнів тому я публічно на одному з телеканалів говорив про те, що найближчим часом буде вигадана нова кримінальна справа чи підозра Петру Порошенку. Хочу повідомити, що Порошенко має приблизно 100 кримінальних проваджень. І це зовсім не перша справа і навіть не перша підозра", – резюмував колишній генеральний прокурор.

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Ситуація з Порошенком

  • 8 жовтня народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР"/"ДНР". У цій справі, як виявилось, фігурує п'ятий президент України.
  • 17 грудня співробітники Державного бюро розслідувань спробували вручити Порошенкові повістку на допит, коли він виходив із будівлі Верховної Ради. Це не вдалося зробити, а за кілька годин Петра Олексійовича виявили в аеропорту.
  • На сайті ДБР повідомили, що слідчі запрошували Порошенка на допит у рамках розслідування справи "про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України".
  • У "Європейській солідарності" запевнили, що Петро Олексійович точно повернеться до України з міжнародного турне, яке просто випадково співпало із викликом на допит у ДБР.
  • 20 грудня колишній секретар РНБО Олександр Турчинов під час брифінгу заявив, що п'ятому президентові України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді.
  • Наступний етап – вибір запобіжного заходу. Під час брифінгу представник Офісу генпрокурора повідомив, що лідера "Європейської солідарності" повторно викликають у ДБР тепер уже для вручення клопотання про запобіжний захід.

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