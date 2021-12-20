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Готовятся к новогоднему шоу? Прогноз Луценко о подозрении Порошенко

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 декабря, 20:53
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Экс-генпрокурор рассказал, почему именно сейчас нужно было выписывать подозрение пятому президенту
Луценко считает, что неспроста все происходит перед праздниками / Коллаж "Сегодня"
Луценко считает, что неспроста все происходит перед праздниками / Коллаж "Сегодня"

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко (с 12 мая 2016 по 29 августа 2019 года) считает, что ситуация вокруг пятого президента Украины начала накаляться именно сейчас, потому что властям Украины больше нечем похвастаться.

Об этом Юрий Луценко заявил в прямом эфире на телеканале "Украина 24".

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Все ради новогоднего поздравления

"Почему именно сейчас? Потому что у президента Зеленского стоит сейчас очередная эпохальная задача – записать новогоднее послание украинскому народу. Хвастаться достижениями ему сложно – потому что потенциальный энергетический коллапс, 100-тысячная армия агрессора на наших границах. Достижений позитивных нет фактически ни в одной сфере. Поэтому в этом новом видосике гарант хочет показать какое-то решительное действие. Автоматчики, прокуроры и Петр Порошенко", – рассказал Луценко.

При этом он сообщил, что уже давно против лидера "Европейской солидарности" открыто около 100 уголовных производств.

"Еще несколько недель назад я публично на одном из телеканалов говорил про то, что в ближайшее время будет придумано новое криминальное дело или подозрение Петру Порошенко. Хочу сообщить, что на данный момент Порошенко имеет приблизительно 100 криминальных производств. И это совершенно не первое дело и даже не первое подозрение", – резюмировал бывший генеральный прокурор.

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Ситуация с Порошенко

  • 8 октября народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций "ЛНР"/"ДНР". По этому делу, как оказалось, проходит и пятый президент Украины.
  • 17 декабря сотрудники Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку на допрос, когда он выходил из здания Верховной Рады. Это не удалось сделать, а через несколько часов Петра Алексеевича обнаружили в аэропорту.
  • На сайте ГБР сообщили, что следователи приглашали Порошенко на допрос в рамках расследования дела "о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины".
  • В "Европейской солидарности" заверили, что Петр Алексеевич точно вернется в Украину из международного турне, которое просто случайно совпало с вызовом на допрос в ГБР.
  • 20 декабря бывший секретарь СНБО Александр Турчинов во время брифинга заявил, что пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.
  • Следующий этап – выбор меры пресечения. На брифинге представитель Офиса генпрокурора сообщил, что лидера "Европейской солидарности" повторно вызывают в ГБР теперь уже для вручения ходатайства о мере пресечения.

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