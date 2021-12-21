Луценко вспомнил, как звонил из тюрьмы Зеленскому для серьезного разговора

Экс-генпрокурор рассказал о моменте, когда его сильно возмутило поведение Зеленского

Луценко рассказал о своем знакомстве с Зеленским и что было потом. Коллаж "Сегодня"

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поделился воспоминаниями, как первый раз встретился с Владимиром Зеленским, а также о звонке из тюрьмы из-за Юлии Тимошенко.

Об этом он рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24.

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По его словам, с Зеленским он встретился первый раз в 2005-2006 годах как министр внутренних дел, когда был приглашен на один из первых концертов "Квартала".

"Я люблю шутки, особенно политические. Я шутил в глаза Ющенко, Януковичу. И он пригласил меня туда, наверно, как защиту от некоторых возможных реакций, потому что президент Ющенко не любил шутки … Сейчас актер, который высмеивал всех президентов, сейчас ввел "ж*пализацию" власти, потому что вся команда его просто зализывает", – сказал Луценко.

Экс-генпрокурор считал их полезными, потому что Украина тем и отличалась от России, что может смеяться над своими лидерами. Луценко считал это прорывом цивилизационным, но потом шутки стали "ниже плинтуса".

"Я охладил отношения с Зеленским. Я позвонил ему с тюрьмы, когда это стало возможным – в СИЗО нельзя было звонить, а там (в тюрьме. – Ред.) можно… Я ему высказал свое возмущение шутками над Тимошенко. Это безумие называлось "Сказочная Русь" (юмористический мультик с озвучкой от кварталовцев. – Ред.). Но когда женщина сидит в тюрьме – она может нравиться как политик, не нравиться – ты не имеешь права шутить над ней таким способом зная, что она не может ответить. Он сказал: "Ну, Юрий Витальевич, это же просто бизнес", – рассказал Луценко.

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