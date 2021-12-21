Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Луценко вспомнил, как звонил из тюрьмы Зеленскому для серьезного разговора

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
21 декабря, 10:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-генпрокурор рассказал о моменте, когда его сильно возмутило поведение Зеленского
Луценко рассказал о своем знакомстве с Зеленским и что было потом. Коллаж "Сегодня"
Луценко рассказал о своем знакомстве с Зеленским и что было потом. Коллаж "Сегодня"

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поделился воспоминаниями, как первый раз встретился с Владимиром Зеленским, а также о звонке из тюрьмы из-за Юлии Тимошенко.

Об этом он рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24.

Реклама

По его словам, с Зеленским он встретился первый раз в 2005-2006 годах как министр внутренних дел, когда был приглашен на один из первых концертов "Квартала".

"Я люблю шутки, особенно политические. Я шутил в глаза Ющенко, Януковичу. И он пригласил меня туда, наверно, как защиту от некоторых возможных реакций, потому что президент Ющенко не любил шутки … Сейчас актер, который высмеивал всех президентов, сейчас ввел "ж*пализацию" власти, потому что вся команда его просто зализывает", – сказал Луценко.

Экс-генпрокурор считал их полезными, потому что Украина тем и отличалась от России, что может смеяться над своими лидерами. Луценко считал это прорывом цивилизационным, но потом шутки стали "ниже плинтуса".

"Я охладил отношения с Зеленским. Я позвонил ему с тюрьмы, когда это стало возможным – в СИЗО нельзя было звонить, а там (в тюрьме. – Ред.) можно… Я ему высказал свое возмущение шутками над Тимошенко. Это безумие называлось "Сказочная Русь" (юмористический мультик с озвучкой от кварталовцев. – Ред.). Но когда женщина сидит в тюрьме – она может нравиться как политик, не нравиться – ты не имеешь права шутить над ней таким способом зная, что она не может ответить. Он сказал: "Ну, Юрий Витальевич, это же просто бизнес", – рассказал Луценко.

Последние заявления Луценко

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.3677

Евро (€)

30.77

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

46 268

заболело за неделю в Украине

-23%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять