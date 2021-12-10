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"Кого ты пугаешь, друг?": Данилов и Луценко поругались в прямом эфире (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
10 декабря, 09:41
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Политики поспорили из-за договоренностей по Донбассу
Луценко (слева) и Данилов поспорили из-за Крыма и документов по Донбассу. Коллаж "Сегодня"
Луценко (слева) и Данилов поспорили из-за Крыма и документов по Донбассу. Коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов и экс-генпрокурор Юрий Луценко устроили перепалку в прямом эфире: сначала поспорили из-за Минских соглашений, потом дошли до "формулы Штафнмайера", а апофеозом ссоры стали разборки за Крым, вспомнив 90-е. Об этом шла речь в программе Право на владу на телеканале "1+1".

Сначала Данилов обвинил предыдущую власть в том, что были подписаны Минские соглашения таким образом, что они предполагали отдельную территорию Донецкой и Луганской областей, то есть отдельные образования в составе Украины.

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"Во-вторых, что касается Крыма. К сожалению, именно ваша партия, господин Юрий, социалистическая, в 1996 году, когда принималась Конституция, настаивал господин Мороз, что это должна быть Автономная республика Крым. Остальные говорили, что это должна быть Крымская область, как она была до сих пор в составе Советского союза. Я понимаю, что вы (Луценко) старый трибун...", – сказал секретарь СНБО.

В ответ Луценко напомнил, что уже при действующей власти второй президент Украины Леонид Кучма в 2019 году был уполномочен на подписание "формулы Штайнмайера".

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"Во-вторых, я очень хорошо помню, каким вы (Данилов) были в 90-е годы. А вы не забывайте, кто инициировал Крымскую автономию. Коммунистическая партия Украины", – сказал бывший генпрокурор.

Данилов сразу же парировал: "Человек, занимавший должность генерального прокурора, говорит, что это ("формула Штайнмайера") документ. Вот документ (Минские соглашения), подписанный непосредственно теми уполномоченными лицами, которые были на это уполномочены. Мы имеем разные представления о документах. А то, что касается 90-х, я с кем угодно могу на эту тему разговаривать и рассказывать, чем я занимался в 90-е. Кого вы пугаете?".

Луценко: "Не надо извращать. Никакая Соцпартия автономию Крыма не продвигала. Хотя бы потому, что в ней было 20 человек"

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Данилов: "Кого ты пугаешь, друг? Вам точно нужно сидеть спокойно и молчать".

Луценко: "Я на брудершафт с вами не пил, чтобы вы мне здесь тыкали! Держите себя в руках".

А теперь к серьезным вещам

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