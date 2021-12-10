Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Влада Кулуари

"Кого ти лякаєш, друг?": Данілов і Луценко посварилися в прямому ефірі (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
10 грудня, 09:41
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Політики посперечалися через домовленості щодо Донбасу
Луценко (ліворуч) та Данілов посперечалися через Крим та документи щодо Донбасу. Колаж "Сьогодні"
Луценко (ліворуч) та Данілов посперечалися через Крим та документи щодо Донбасу. Колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов та ексгенпрокурор Юрій Луценко влаштували суперечку у прямому ефірі: спочатку посперечалися через Мінські угоди, потім дійшли до "формули Штафнмайєра", а апофеозом сварки стали розбірки за Крим, згадавши 90-ті. Про це йшлося у програмі Право на владу на телеканалі "1+1".

Спочатку Данілов звинуватив попередню владу у тому, що були підписані Мінські угоди таким чином, що вони передбачали окрему територію Донецької та Луганської областей, тобто, окремі новоутворення у складі України.

Реклама

"По-друге, що стосується Криму. На жаль, саме ваша партія, пане Юрію, соціалістична, у 1996 році, коли ухвалювалася Конституція, наполягав пан Мороз, що це має бути Автономна республіка Крим. Інші говорили, що це має бути Кримська область , як вона була досі у складі Радянського Союзу. Я розумію, що ви (Луценко) старий трибун...", – сказав секретар РНБО.

У відповідь Луценко нагадав, що вже за чинної влади другий президент України Леонід Кучма у 2019 році був уповноважений на підписання "формули Штайнмайєра".

Реклама

"По-друге, я дуже добре пам'ятаю, яким ви (Данілов) були у 90-ті роки. А ви не забувайте, хто ініціював Кримську автономію. Комуністична партія України", – сказав колишній генпрокурор.

Данілов одразу ж парирував: "Людина, яка обіймала посаду генерального прокурора, каже, що це ("формула Штайнмайєра") документ. Ось документ (Мінські угоди), підписаний безпосередньо тими уповноваженими особами, які були на це уповноважені. Ми маємо різні уявлення про документи. А те, що стосується 90-х, я з ким завгодно можу на цю тему розмовляти та розповідати, чим я займався у 90-ті. Кого ви лякаєте?".

Луценко: "Не треба перекручувати. Жодна Соцпартія автономію Криму не просувала. Хоча б тому, що в ній було 20 людей".

Реклама

Данілов: "Кого ти лякаєш, друг? Вам точно потрібно сидіти спокійно і мовчати".

Луценко: "Я на брудершафт з вами не пив, щоб ви мені тут тицяли! Тримайте себе в руках".

А тепер до серйозних речей

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Керівник проекту "Влада" Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
17,1
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,7
13
Голос Голос
1,8
14
Україна - наш дім Україна - наш дім
0,3
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

66 035

захворіло за тиждень в Україні

-15%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти