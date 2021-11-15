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Із "Слуги народу" можуть виключити нових депутатів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
15 листопада, 09:54
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Олена Мошенець розповіла, чи загрожує Разумкову на сьогоднішньому з'їзді позбавлення мандату
Олена Мошенець (ліворуч) передбачила нові вигнання депутатів. Колаж "Сьогодні"
Олена Мошенець (ліворуч) передбачила нові вигнання депутатів. Колаж "Сьогодні"

На сьогоднішньому з'їзді партії "Слуга народу" депутати можуть ухвалити рішення про виключення нових депутатів, а ось щодо депутатського мандату Дмитра Разумкова питання взагалі не стоїть.

Про це розповіла у програмі "Сегодня День Вихідний" в ефірі Україна 24 нардеп від "СН" Олена Мошенець.

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За її словами, сьогодні на з'їзді точно оберуть нового голову партії та не виключено ще деякі зміни у керівництві політсили.

"Що стосується фракції, можу сказати лише про те, що будуть розглядатися нові виключення зі складу нашої фракції, вони будуть лише розглядатись. Якщо це станеться, має бути відповідне голосування. Якщо голосів вистачить, то не виключаю, що хтось покине лави нашої політичної сили в парламенті", – сказала Мошенець.

Нардеп нагадала, що Гео Лерос уже давно не є членом фракції "СН" у парламенті.

"Не бачу взагалі сенсу обговорювати цю особу, тим більше в контексті його останніх некоректних дій стосовно України, суспільства і всіх органів влади", – зазначила вона.

При цьому "слуги" точно не розглядатимуть питання позбавлення Дмитра Разумкова депутатського мандата.

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"Це точно не Дмитро Разумков, це інші наші колеги. Принаймні в порядку денному я не бачу питання, що саме Разумкова хтось планує позбавити мандата. Мені взагалі здається, що тема навколо Разумкова трішки роздута всілякими потенційними можливостями притягувати до нього увагу. Ми маємо рухатись далі, а не зупинятись на колишніх, які намагаються утримати увагу біля себе", – резюмувала Мошенець.

А що там нового у "слуг"?

  • 8 листопада Олександр Корнієнко заявив, що йде з керівництва партією "СН" у зв'язку із зайнятістю на посаді віцеспікера парламенту. Він нагадав, що на новій посаді є завдання від політичної сили та президента України – реформа парламенту, законодавче забезпечення та втілення у життя амбітних планів, побудова якісніших відносин із виконавчою владою та місцевим самоврядуванням.
  • Корнієнко у своїй заяві натякнув, що очолити "слуг" може жінка. ЗМІ дізналися, що головним кандидатом на пост голови партії є нардеп Олена Шуляк. Також у "СН" назвали топ-5 претендентів на посаду нового глави партії.
  • "Слугу народу" чекає на поповнення у парламенті – Центральна виборча комісія визнала трьох людей народними депутатами.
  • Тим часом голова фракції Давид Арахамія порадив Разумкову скласти мандат та піти на вибори. За його словами, на з’їзді президентської партії вирішили не розглядати питання колишнього спікера Ради.

Журналісти "Сьогодні" також розбиралися, що вирішать депутати на своєму з'їзді.

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