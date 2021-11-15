Из "Слуги народа" могут исключить новых депутатов

Елена Мошенец рассказала, грозит ли Разумкову на сегодняшнем съезде лишение мандата

Елена Мошенец (слева) предрекла новые изгнания депутатов. Коллаж "Сегодня"

На сегодняшнем съезде партии "Слуга народа" депутаты могут принять решение об исключении новых депутатов, а вот по депутатскому мандату Дмитрия Разумкова вопрос вообще не стоит.

Об этом рассказала в программе "Сегодня День Выходной" в эфире Украина 24 нардеп от "СН" Елена Мошенец.

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По ее словам, сегодня на съезде точно выберут нового главу партии и не исключены еще некоторые изменения в руководстве политсилы.

"Что касается фракции, могу сказать лишь о том, что будут рассматриваться новые исключения из состава нашей фракции, они будут только рассматриваться. Если это произойдет, должно быть соответствующее голосование. Если голосов хватит, то не исключаю, что кто-то покинет ряды нашей политической силы в парламенте", – сказала Мошенец.

Нардеп напомнила, что Гео Лерос уже давно не является членом фракции "СН" в парламенте.

"Не вижу вообще смысла обсуждать этого человека, тем более в контексте его последних некорректных действий по отношению к Украине, обществу и всем органам власти", – отметила она.

При этом "слуги" точно не будут рассматривать вопрос лишения Дмитрия Разумкова депутатского мандата.

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"Это точно не Дмитрий Разумков, это другие наши коллеги. По крайней мере в повестке дня я не вижу вопроса, что именно Разумкова кто-то планирует лишить мандата. Мне вообще кажется, что тема вокруг Разумкова немного раздута всяческими потенциальными возможностями привлекать к нему внимание. Мы должны двигаться дальше, а не останавливаться на бывших, которые пытаются удержать внимание возле себя", – резюмировала Мошенец.

А что там нового у "слуг"?

8 ноября Александр Корниенко заявил, что уходит от руководства партией "СН" в связи с занятостью в должности вице-спикера парламента. Он напомнил, что на новой должности есть задание от политической силы и президента Украины – реформа парламента, законодательное обеспечение и воплощение в жизнь амбициозных планов, построение более качественных отношений с исполнительной властью и местным самоуправлением.

Корниенко в своем заявлении намекнул, что возглавить "слуг" может женщина. СМИ узнали, что главным кандидатом на пост главы партии является нардеп Елена Шуляк. Также в "СН" назвали топ-5 претендентов на пост нового главы партии.

"Слуга народа" ждет пополнение в парламенте – Центральна избирательная комиссия признала троих человек народными депутатами.

Тем временем глава фракции Давид Арахамия посоветовал Разумкову сложить мандат и пойти на выборы. По его словам, на съезде президентской партии решили не рассматривать вопрос бывшего спикера Рады.

Журналисты "Сегодня" также разбирались, что решат депутаты на своем съезде.