Чого чекати Україні, якщо РФ та США не домовляться – експерт дав небезпечний прогноз

Загроза вторгнення Росії в Україну зросте після 13 січня, оскільки переговори Москви зі США, НАТО та ОБСЄ, швидше за все, не дадуть результату.
Таку думку висловив в ефірі телеканалу Україна 24 аналітик Фонду "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва Петро Бурковський.
За його словами, зараз Москва розраховує вигоди та втрати від можливого повномасштабного вторгнення до України або локальної військової операції.
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"Завдати українським військам поразки, показати, що (верховний) головнокомандувач не здатний керувати країною і, таким чином, можливо, спровокувати внутрішні заворушення в Україні", – сказав Бурковський.
Експерт не став давати прогноз, як може змінитися військово-політична обстановка навколо України в цьому році.
"Багато чого ми зрозуміємо у січні-лютому. Росія не для демонстрації привела свої Збройні сили у боєготовність. Думаю, йде вибір між повномасштабною війною, яка дуже ризикована для Росії, та обмеженою операцією, яка теж ризикована для РФ", – сказав Бурковський.
Він також прокоментував можливі ознаки підготовки Росії до вторгнення. Експерт вважає, що переговори РФ і Заходу щодо ультиматуму Путіна 10-13 січня, швидше за все, будуть безрезультатними.
"Якщо Захід не застосує превентивних санкцій, то ризик війни суттєво зросте", – наголосив Бурковський.
Вторгнення Росії до України буде?
- Переговори між США та Росією щодо ультиматуму Путіна заплановано на 10 січня. Нагадаємо, що Москва вимагає нерозширення НАТО, у тому числі, щоб до Альянсу не приймали Україну та щоб військово-політичний блок взагалі не розширювався. 12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО, 13-го – Росія-ОБСЄ.
- При цьому у Москві вже лякають Захід наслідками. Так, наприклад, президент РФ Володимир Путін заявив, що у разі відмови Заходу дати так звані гарантії безпеки відповідь РФ "може бути різною". А міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попереджав, що якщо в розумний строк конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою "агресивну лінію", то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз її безпеці. Також він вважає, що Захід хоче влаштувати "маленьку війнушку" в Європі.
- Водночас, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович теж каже, що найнебезпечніший для України час настане з 14 січня – по завершенню переговорів Москви із Заходом.