Чего ждать Украине, если РФ и США не договорятся – эксперт дал опасный прогноз

Мир ждет переговоров Москвы с Западом 10-13 января, а после этого обстановка может накалиться

Если США и РФ провалят переговоры - может быть беда. Коллаж "Сегодня"

Угроза вторжения России в Украину возрастет после 13 января, поскольку переговоры Москвы с США, НАТО и ОБСЕ, скорее всего, не дадут результата.

Такое мнение высказал в эфире телеканала Украина 24 аналитик Фонда "Деминициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

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По его словам, сейчас Москва рассчитывает выгоды и потери от возможного полномасштабного вторжения в Украину или от локальной военной операции.

"Нанести украинским войскам поражение, показать, что (верховный) главнокомандующий не способен руководить страной и таким образом, возможно, спровоцировать внутренние беспорядки в Украине", – сказал Бурковский.

Эксперт не стал давать прогноз, как может измениться военно-политическая обстановка вокруг Украины в наступившем году.

"Многое мы поймем в январе-феврале. Россия не для демонстрации привела свои Вооруженные силы в боеготовность. Думаю, идет выборы между полномасштабной войной, которая очень рискованная для России, и ограниченной операцией, которая тоже рискованная для РФ", – сказал Бурковский.

Он также прокомментировал возможные признаки подготовки России к вторжению. Эксперт считает, что переговоры РФ и Запада по ультиматуму Путина 10-13 января, скорее всего, будут безрезультатными.

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"Если Запад не применяет превентивные санкции, то риск войны существенно возрастет", – подчеркнул Бурковский.

Вторжение России в Украину будет?