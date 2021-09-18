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75% українців вважають, що закон про олігархів не в інтересах народу

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 вересня, 16:08
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Скандальний законопроєкт прийнятий поки в першому читанні і зараз на розгляді у Венеціанській комісії
Опитування показало, як українці ставляться до олігархічного закону. Колаж "Сьогодні"
Опитування показало, як українці ставляться до олігархічного закону. Колаж "Сьогодні"

Більшість українців вважає, що прийнятий в першому читанні Верховною Радою законопроєкт про олігархів не в інтересах народу.

Про це свідчать дані опитування, проведеного в студії програми "Свобода слова Савіка Шустера".

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75% українців вважає, що законопроєкт про олігархів не в інтересах простих людей, а вигідний виключно владі. І лише 25% опитаних вважає інакше. Відзначимо, що в студії пропорційно зібрані люди з усіх областей України, які взяли участь у голосуванні.

Громадяни України вважають, що нічого спільного з боротьбою проти олігархів цей законопроєкт не має. Все частіше в Україні говорять, що єдина мета законопроєкту – переділ власності.

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Варто відзначити, що нещодавно проєкт закону розкритикували західні експерти і ЗМІ. На їхню думку – це прямий шлях до узурпації влади і встановлення монополії на правду в ЗМІ. В Європі сходяться на думці, що боротьба з олігархами, як у всіх цивілізованих країнах, повинна здійснюватися через систему правосуддя, правоохоронну систему і антимонопольні органи. В іншому випадку, країна скотиться до авторитаризму путінського зразка.

Так, наприклад, на "Свободі слова Савіка Шустера" член Венеціанської комісії від України (2009-2013) Марина Ставнійчук заявила, що люди розуміють – законопроєкт про олігархів вигідний не їм.

Що з законом про олігархів

  • 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). 17 вересня оборонний комітет Ради розглянув поправки до документу до другого читання – тепер очікуються зміни в законі.
  • Не критикував документ тільки ледачий. Але уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пішла далі – подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. З таким же зверненням виступили і всі опозиційні фракції ВР. Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, внесення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН.

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