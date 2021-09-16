Закон про олігархів Україну взагалі не потрібен – заяви європейських експертів

Незважаючи на критику самого документа, європейці похвалили Україну за направлення законопроекту в венеціанку

Більдт (зліва), Кваснєвський і багато інших експертів висловилися про український закон. Колаж "Сьогодні"

Прийнятий Верховною Радою поки тільки в першому читанні законопроєкт №5599 про олігархів викликав велике невдоволення не тільки в Україні, а й за її межами. Щоб згладити скандал, документ навіть відправили на експертизу до Венеціанської комісії. Західні експерти оцінили і сам закон, і його направлення до "венеціанку".

Віцепрезидент компанії "Havas Group" Стефан Фукс

Фукс попередив про можливі проблеми з французьким бізнесом. Фото: yes-ukraine.org

Він вважає законопроєкт антиконституційним і попередив, що його прийняття однозначно не сприятиме порозумінню між Францією і Україною.

Реклама

"Ухвалення закону про занесення особи до реєстру про те, що вона володіє ЗМІ, суперечитиме демократії і верховенству права, тому що ви спрямовуєте його проти конкретної категорії людей. Востаннє ми створювали такий реєстр у1941 році, коли ми у Франції співпрацювали з нацистами. Ми заснували реєстр для євреїв. Тому цей закон турбує нас. Він не вирішує реальних проблем – не посилює демократію і верховенство права в Україні, не запобігає корупції, але ділить людей за ознакою їх прив'язки або володіння ЗМІ".

Старший науковий співробітник Інституту Гувера Стенфордського університету, історик Ніл Фергюсон

Фергюсон застеріг від поділу людей на класи. Фото: yes-ukraine.org

Він назвав законопроєкт про олігархів небезпечним прецедентом.

"Це небезпечний прецедент – намагатися створити виняткові закони для конкретних соціальних верств. Це вже мало погану історію і саме в цій частині світу. Я говорю про ті часи, коли різні класи використовували такі слова, як "куркулі", до цих людей ставилися інакше – відповідно до закону, що діяв тоді. Тому я вважаю, що це погана ідея ставитися до людей по-різному відповідно до їх соціального або майнового становища".

Економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд

Реклама

Аслунд взагалі вважає, що цей закон нам не потрібен. Фото: flickr.com/Aivis Freidenfelds

Йому особливо не сподобалася та частина законопроєкту, яка стосується ЗМІ.

"Ви говорите, що олігарх має продати свої ЗМІ. А кому він буде їх продавати? Інший бізнесмен-покупець стане тоді олігархом. Жоден іноземець не захоче купувати через політичну складову питання. Звичайно, росіянам не дозволять. Тобто хто повинен купувати? Держава або провладна партія? Путін на початку 2000 років забрав медіавладу у Березовського і Гусинського, а передав не державі, а своїм олігархам. Я думаю, те, що ви пропонуєте, – це путінський шлях".

Реклама

Економіст вважає, що цей закон приймати не можна і він взагалі не потрібен, а Венеціанська комісія не зможе врахувати всі "підводні камені".

"Зазвичай Венеціанська комісія дуже м'яка і недостатньо точна. Це неправильно, тому що цей закон проти групи людей. Якщо олігарх здійснює кримінальну дію, тоді треба ввести в справу прокурора і для цього закони вже є. А цей закон взагалі не потрібен. Який сенс цього закону? 80 мільйонів доларів є у 200 українців, але це нічого не означає. Тоді треба підвищити планку до мільярда доларів".

Експрезидент Польщі (1995-2005 рр.) Олександр Кваснєвський

Квасневський позитивно оцінив крок в сторону "венеціанки". Фото: yes-ukraine.org

Він зазначив, що під час своєї президентської каденції і сам часто звертався за консультаціями до Венеціанської комісії.

"У демократичних країнах розгляд Венеціанською комісією – це нормальна процедура. Якщо є багато непорозумінь, то це хороший шлях. Ми це теж використовували в Польщі багато разів. Коли я як президент Польщі працював над Конституцією, то теж радився з Венеціанською комісією, тому що там найдосвідченіші юристи, які не займаються політикою. Їх порада – це порада юридична, не порада, що десь є політичний контекст".

Заступник глави Консультативної місії ЄС Фредрік Весслау

Весслау похвалив рішення Ради. Фото: twitter.com/FWesslau

"Мені здається, це хороша ідея. Я маю на увазі, що Венеціанська комісія є найбільш кваліфікованим експертом Європи з питань конституційного права, і їхня думка була надзвичайно корисною для низки країн, коли ті стикалися з будь-яким спірним або складним питанням верховенства права".

Колишній прем'єр-міністр Швеції та ексглава МЗС Карл Більдт

Багато країн покладалися на "венеціанку", говорить Більдт / Фото: Getty Images

"Мені здається, це хороша ідея. Я маю на увазі, що Венеціанська комісія є найбільш кваліфікованим експертом Європи з питань конституційного права, і їхня думка була надзвичайно корисним для ряду країн, коли ті стикалися з будь-яких спірних або складним питанням верховенства права".

Що з законом про олігархів

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Згідно з початковою редакцією, олігархом визначається людина, яка:

бере участь в політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання;

вартість її активів (і осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (на сьогоднішній день це 2 млрд 379 млн грн);

якщо людина відповідає хоча б двом зазначеним критеріям – вона потрапляє в реєстр олігархів.

Не критикував документ тільки ледачий. Але уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пішла далі – подала листа до парламенту з проханням передати законопроєкт на перевірку до Венеціанської комісії. З таким же звернення виступили і всі опозиційні фракції ВР. Вона нарікає, що там немає детальної процедури визначення особи олігархом, що нібито створює варіанти для зловживань. Більш того, включення людини до спеціального реєстру, виходячи з її майнового стану, також порушує Конституцію України і Конвенцію ООН. У підсумку 10 вересня глава парламенту Дмитро Разумков передав законопроєкт на експертизу "венеціанці".