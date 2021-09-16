Закон об олигархах Украине вообще не нужен – заявления европейских экспертов

Принятый Верховной Радой пока только в первом чтении законопроект №5599 об олигархах вызвал большое недовольство не только в Украине, но и за ее пределами. Чтобы сгладить скандал, документ даже отправили на экспертизу в Венецианскую комиссию. Западные эксперты оценили и сам закон, и его направление в "венецианку".
Вице-президент компании "Havas Group" Стефан Фукс
Он считает законопроект антиконституционным и предупредил, что его принятие однозначно не будет способствовать пониманию между Францией и Украиной.
"Принятие закона о занесении лица в реестр о том, что он владеет СМИ, будет противоречить демократии и верховенству права, потому что вы направляете его против конкретной категории людей. Последний раз мы создавали такой реестр в 1941 году, когда мы во Франции сотрудничали с нацистами. Мы основали реестр для евреев. Поэтому этот закон беспокоит нас. Он не решает реальных проблем – не усиливает демократию и верховенство права в Украине, не предотвращает коррупцию, но делит людей по признаку их привязки или владения СМИ".
Старший научный сотрудник Института Гувера Стенфордского университета, историк Нил Фергюсон
Он назвал законопроект об олигархах опасным прецедентом.
"Это опасный прецедент – пытаться создать исключительные законы для конкретных социальных слоев. Это уже имело плохую историю и именно в этой части мира. Я говорю о тех временах, когда различные классы использовали такие слова, как "кулаки", к этим людям относились иначе – согласно закону, действовавшему тогда. Поэтому я считаю, что это плохая идея относиться к людям по-разному в соответствии с их социальным или имущественным положением".
Экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд
Ему особенно не понравилась та часть законопроекта, которая касается СМИ.
"Вы говорите, что олигарх должен продать свои СМИ. А кому он будет их продавать? Другой бизнесмен-покупатель станет тогда олигархом. Ни один иностранец не захочет покупать из-за политической составляющей вопроса. Конечно, россиянам не позволят. То есть кто должен покупать? Государство или провластная партия? Путин в начале 2000 годов забрал медиавласть у Березовского и Гусинского, а передал не государству, а своим олигархам. Я думаю, то, что вы предлагаете, – это путинский путь".
Экономист считает, что данный закон принимать нельзя и он вообще не нужен, а Венецианская комиссия не сможет учесть все "подводные камни".
"Обычно Венецианская комиссия очень мягкая и недостаточно точная. Это неправильно, потому что этот закон против группы людей. Если олигарх совершает криминальное действие, тогда надо ввести в дело прокурора и для этого законы уже есть. А этот закон вообще не нужен. Какой смысл этого закона? 80 миллионов долларов есть у 200 украинцев, но это ничего не значит. Тогда надо повысить планку до миллиарда долларов".
Экс-президент Польши (1995-2005гг) Александр Квасневский
Он отметил, что во время своей президентской каденции и сам часто обращался за консультациями к Венецианской комиссии.
"В демократических странах рассмотрение Венецианской комиссией – это нормальная процедура. Если есть много недоразумений, то это хороший путь. Мы это тоже использовали в Польше много раз. Когда я как президент Польши работал над Конституцией, то тоже советовался с Венецианской комиссией, потому что там самые опытные юристы, которые не занимаются политикой. Их совет – это совет юридический, не совет, что где-то есть политический контекст".
Заместитель главы Консультативной миссии ЕС Фредрик Весслау
"Венецианская комиссия всегда пользуется большим авторитетом в деле законотворчества. Их выводы относительно таких вопросов играют в Украине конструктивную роль. Думаю, в общем вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии".
Бывший премьер-министр Швеции и экс-глава МИДа Карл Бильдт
"Мне кажется, это хорошая идея. Я имею в виду, что Венецианская комиссия является наиболее квалифицированным экспертом Европы по вопросам конституционного права, и их мнение было чрезвычайно полезным для ряда стран, когда те сталкивались с любым спорным или сложным вопросом верховенства права".
Что с законом об олигархах
Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).
Согласно первоначальной редакции, олигархом определяется человек, который:
- участвует в политической жизни;
- имеет значительное влияние на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования;
- стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн);
- если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.
Не критиковал документы только ленивый. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращение выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН. В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки".