Закон об олигархах Украине вообще не нужен – заявления европейских экспертов

Несмотря на критику самого документа, европейцы похвалили Украину за направление законопроекта в венецианку

Бильдт (слева), Квасневский и многие другие эксперты высказались об украинском законе. Коллаж "Сегодня"

Принятый Верховной Радой пока только в первом чтении законопроект №5599 об олигархах вызвал большое недовольство не только в Украине, но и за ее пределами. Чтобы сгладить скандал, документ даже отправили на экспертизу в Венецианскую комиссию. Западные эксперты оценили и сам закон, и его направление в "венецианку".

Вице-президент компании "Havas Group" Стефан Фукс

Фукс предупредил о возможных проблемах с французским бизнесом. Фото: yes-ukraine.org

Он считает законопроект антиконституционным и предупредил, что его принятие однозначно не будет способствовать пониманию между Францией и Украиной.

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"Принятие закона о занесении лица в реестр о том, что он владеет СМИ, будет противоречить демократии и верховенству права, потому что вы направляете его против конкретной категории людей. Последний раз мы создавали такой реестр в 1941 году, когда мы во Франции сотрудничали с нацистами. Мы основали реестр для евреев. Поэтому этот закон беспокоит нас. Он не решает реальных проблем – не усиливает демократию и верховенство права в Украине, не предотвращает коррупцию, но делит людей по признаку их привязки или владения СМИ".

Старший научный сотрудник Института Гувера Стенфордского университета, историк Нил Фергюсон

Фергюсон предостерег от деления людей на классы. Фото: yes-ukraine.org

Он назвал законопроект об олигархах опасным прецедентом.

"Это опасный прецедент – пытаться создать исключительные законы для конкретных социальных слоев. Это уже имело плохую историю и именно в этой части мира. Я говорю о тех временах, когда различные классы использовали такие слова, как "кулаки", к этим людям относились иначе – согласно закону, действовавшему тогда. Поэтому я считаю, что это плохая идея относиться к людям по-разному в соответствии с их социальным или имущественным положением".

Экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд

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Аслунд вообще считает, что этот закон нам не нужен. Фото: flickr.com/Aivis Freidenfelds

Ему особенно не понравилась та часть законопроекта, которая касается СМИ.

"Вы говорите, что олигарх должен продать свои СМИ. А кому он будет их продавать? Другой бизнесмен-покупатель станет тогда олигархом. Ни один иностранец не захочет покупать из-за политической составляющей вопроса. Конечно, россиянам не позволят. То есть кто должен покупать? Государство или провластная партия? Путин в начале 2000 годов забрал медиавласть у Березовского и Гусинского, а передал не государству, а своим олигархам. Я думаю, то, что вы предлагаете, – это путинский путь".

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Экономист считает, что данный закон принимать нельзя и он вообще не нужен, а Венецианская комиссия не сможет учесть все "подводные камни".

"Обычно Венецианская комиссия очень мягкая и недостаточно точная. Это неправильно, потому что этот закон против группы людей. Если олигарх совершает криминальное действие, тогда надо ввести в дело прокурора и для этого законы уже есть. А этот закон вообще не нужен. Какой смысл этого закона? 80 миллионов долларов есть у 200 украинцев, но это ничего не значит. Тогда надо повысить планку до миллиарда долларов".

Экс-президент Польши (1995-2005гг) Александр Квасневский

Квасневський позитивно оценил шаг в сторону "венецианки". Фото: yes-ukraine.org

Он отметил, что во время своей президентской каденции и сам часто обращался за консультациями к Венецианской комиссии.

"В демократических странах рассмотрение Венецианской комиссией – это нормальная процедура. Если есть много недоразумений, то это хороший путь. Мы это тоже использовали в Польше много раз. Когда я как президент Польши работал над Конституцией, то тоже советовался с Венецианской комиссией, потому что там самые опытные юристы, которые не занимаются политикой. Их совет – это совет юридический, не совет, что где-то есть политический контекст".

Заместитель главы Консультативной миссии ЕС Фредрик Весслау

Весслау похвалил решение Рады. Фото: twitter.com/FWesslau

"Венецианская комиссия всегда пользуется большим авторитетом в деле законотворчества. Их выводы относительно таких вопросов играют в Украине конструктивную роль. Думаю, в общем вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии".

Бывший премьер-министр Швеции и экс-глава МИДа Карл Бильдт

Многие страны полагались на "венецианку", говорит Бильдт / Фото: Getty Images

"Мне кажется, это хорошая идея. Я имею в виду, что Венецианская комиссия является наиболее квалифицированным экспертом Европы по вопросам конституционного права, и их мнение было чрезвычайно полезным для ряда стран, когда те сталкивались с любым спорным или сложным вопросом верховенства права".

Что с законом об олигархах

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Согласно первоначальной редакции, олигархом определяется человек, который:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования;

стоимость его активов (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (на сегодняшний день это 2 млрд 379 млн грн);

если человек отвечает хотя бы двум указанным критериям – он попадает в реестр олигархов.

Не критиковал документы только ленивый. Но уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращение выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН. В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки".