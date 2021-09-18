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75% украинцев считают, что закон об олигархах не в интересах народа

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
18 сентября, 16:08
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Скандальный законопроект принят пока в первом чтении и сейчас на рассмотрении в Венецианской комиссии
Опрос показал, как украинцы относятся к олигархическому закону. Коллаж "Сегодня"
Опрос показал, как украинцы относятся к олигархическому закону. Коллаж "Сегодня"

Большинство украинцев считают, что принятый в первом чтении Верховной Радой законопроект об олигархах не в интересах народа.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в студии программы "Свобода слова Савика Шустера".

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75% украинцев считают, что законопроект об олигархах не в интересах простых людей, а выгоден исключительно власти. И лишь 25% опрошенных считают иначе. Отметим, что в студии пропорционально собраны люди со всех областей Украины, которые приняли участие в голосовании.

Граждане Украины считают, что ничего общего с борьбой против олигархов этот законопроект не имеет. Все чаще в Украине говорят, что единственная цель законопроекта – передел собственности.

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Стоит отметить, что недавно проект закона раскритиковали западные эксперты и СМИ. По их мнению – это прямой путь к узурпации власти и установлению монополии на правду в СМИ. В Европе сходятся во мнении, что борьба с олигархами, как во всех цивилизованных странах, должна осуществляться через систему правосудия, правоохранительную систему и антимонопольные органы. В противном случае страна скатится к авторитаризму путинского образца.

Так, например, на "Свободе слова Савика Шустера" член Венецианской комиссии от Украины (2009-2013) Марина Ставнийчук заявила, что люди понимают – законопроект об олигархах выгоден не им.

Что с законом об олигархах

  • 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599 о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов). 17 сентября оборонный комитет Рады рассмотрел поправки к документу ко второму чтению – теперь ожидаются изменения в законе.
  • Не критиковал документы только ленивый. Но Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пошла дальше – подала письмо в парламент с просьбой передать законопроект на проверку в Венецианскую комиссию. С таким же обращение выступили и все оппозиционные фракции ВР. Она сетует, что там нет детальной процедуры определения лица олигархом, что якобы создает варианты для злоупотреблений. Более того, включение человека в специальный реестр, исходя из его имущественного состояния, также нарушает Конституцию Украины и Конвенцию ООН.
  • В итоге 10 сентября глава парламента Дмитрий Разумков передал законопроект на экспертизу "венецианки".

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