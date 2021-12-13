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Загроза вторгнення Росії: Яценюк назвав головне завдання України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
13 грудня, 11:26
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В останні два роки українська влада займалася не тим, чим потрібно, вважає колишній прем'єр
Арсен Яценюк. Фото: колаж "Сьогодні"
Арсен Яценюк. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що ми не можемо знати про плани президента РФ Володимира Путіна, але ми повинні знати свої плани та бути готовими до будь-якого сценарію.

Про це він сказав у програмі "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24".

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"Наші плани – це оборона країни. Це, насамперед, сильна українська армія та сильна українська держава", – наголосив політик.

В останні два роки, зазначив Арсеній Яценюк, українська влада займалася "великим будівництвом": "Але ключове – це будівництво великої української армії, ось основне завдання. Це запорука української незалежності".

Експрем'єр нагадав, що українська влада вдавала, що нічого особливого не відбувається, коли півтора місяці тому США передали інформацію, що на українських кордонах йде масове скупчення російських військ і Росія готується до широкомасштабного наступу або до ескалації ситуації.

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"Тобто, коли директор ЦРУ летить до Москви, що взагалі безпрецедентна річ, щоб донести прямий меседж російському президенту – не чіпати Україну, українська влада вдає, що нічого не відбувається", – сказав він.

Пояснень цьому, на думку Яценюка, декілька.

"Не тільки те, що вони там непрофесіонали і не розуміються. У них там купа російської резидентури", – наголосив він, нагадавши про інформацію у ЗМІ про російське громадянство заступника міністра внутрішніх справ, який є чоловіком найближчої помічниці Зеленського в адміністрації президента.

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"Як із ними можна ділитися розвідданими? Ці розвіддані явно потраплять до росіян", – додав Яценюк.

Він вважає, що рішення влади "вдавати, що начебто нічого не відбувається", пов'язане лише з одним – "Зеленського цікавить лише його особистий рейтинг".

"Люди за 8 років війни втомилися. Війна – це страх, невпевненість, драма, негативні емоції. Тому він приймає рішення для себе керуватися не принципом Верховного головнокомандувача та глави української держави, де треба говорити правду, а керуватися принципом своєї професії, де хочеться отримати оплески чи рейтинги", – сказав Яценюк.

Останні заяви Яценюка

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