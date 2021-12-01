Яценюк назвав спосіб, як захистити Україну від Росії

Влада має проводити дуже складну роботу всередині країни, вважає колишній прем'єр

Експрем'єр Арсеній Яценюк / Фото: Народний фронт

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк заявив, що Україна вперше зіткнулася з таким рівнем популізму.

"Думаю, Україна доведе, що популізм, необільшовизм і неправда – це не той шлях, який приведе Україну до успіху", – сказав він, відкриваючи КБФ 1 грудня.

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Колишній прем'єр наголосив, що українська влада має проводити дуже складну та важливу роботу всередині країни: "Це не просто слово реформи, а це історичні зміни, яких потребує сьогодні Україна".

Шлях України до успіху, за його словами, – це насамперед сильні інститути, насамперед українська армія.

"Українська демократична система – це незалежний парламент, справжній уряд і відповідальний перед своїм народом президент. Демократія і право кожного українця обирати і бути обраним. Можливість для народу висловлювати свою позицію на виборах. Натомість референдуми, які пропонуються зараз, – це ніщо інше, як політична маніпуляція і частина комбінації, як знищувати демократію", – додав Яценюк.

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Політик також наголосив на важливості свободи слова, вільних медіа та журналістів та вільної економіки, що відповідає найвищим стандартам Європи.

"Основне – вільна Україна. Україна об’єднана. Об’єднана незалежно від мови чи віросповідання. Об’єднана незалежно від того, хто де народився і в кого які політичні погляди. Об’єднана для одного – для того, щоб Україна йшла вперед", – наголосив він.

Яценюк підсумував, що об'єднання патріотів – це і є той шлях, як захистити Україну від Росії і як зробити Україну однією з найсильніших країн.

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