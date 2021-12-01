Яценюк назвав спосіб, як захистити Україну від Росії

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк заявив, що Україна вперше зіткнулася з таким рівнем популізму.
"Думаю, Україна доведе, що популізм, необільшовизм і неправда – це не той шлях, який приведе Україну до успіху", – сказав він, відкриваючи КБФ 1 грудня.
Колишній прем'єр наголосив, що українська влада має проводити дуже складну та важливу роботу всередині країни: "Це не просто слово реформи, а це історичні зміни, яких потребує сьогодні Україна".
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Шлях України до успіху, за його словами, – це насамперед сильні інститути, насамперед українська армія.
"Українська демократична система – це незалежний парламент, справжній уряд і відповідальний перед своїм народом президент. Демократія і право кожного українця обирати і бути обраним. Можливість для народу висловлювати свою позицію на виборах. Натомість референдуми, які пропонуються зараз, – це ніщо інше, як політична маніпуляція і частина комбінації, як знищувати демократію", – додав Яценюк.
Політик також наголосив на важливості свободи слова, вільних медіа та журналістів та вільної економіки, що відповідає найвищим стандартам Європи.
"Основне – вільна Україна. Україна об’єднана. Об’єднана незалежно від мови чи віросповідання. Об’єднана незалежно від того, хто де народився і в кого які політичні погляди. Об’єднана для одного – для того, щоб Україна йшла вперед", – наголосив він.
Яценюк підсумував, що об'єднання патріотів – це і є той шлях, як захистити Україну від Росії і як зробити Україну однією з найсильніших країн.
Останні заяви Яценюка
- Політик зазначив, що Польща першою визнала незалежність України. Про це він сказав після зустрічі із головою Європейської народної партії, експрезидентом Європейської ради Дональдом Туском, який прибув до України для участі у Київському безпековому форумі.
- Яценюк заявив, що пресмарафон Зеленського – це не розмова із країною, а політтехнологія. Колишній прем'єр вважає, що президент не відповів на питання суспільства.
- Також політик закликав призначити спецпрокурора з "вагнергейту". Яценюк розповів, чи опиниться Україна в міжнародній ізоляції через злив секретних даних Росії.