Важко бути президентом: Зеленський показав першу сивину – фото

Зеленський виклав неофіційне селфі

Під час інавгураційної мови 20 травня 2019 року сивини у нового президента не було / Колаж "Сьогодні"

У неділю, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський виклав своє селфі в тренажерному залі під час заняття спортом. Вперше на фото 43-річного лідера країни виразно видно, що він посивів.

Неофіційне фото Володимира Зеленського зроблено 7 листопада 2021 року

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