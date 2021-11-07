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Важко бути президентом: Зеленський показав першу сивину – фото

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 листопада, 16:14
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Зеленський виклав неофіційне селфі
Під час інавгураційної мови 20 травня 2019 року сивини у нового президента не було / Колаж "Сьогодні"
Під час інавгураційної мови 20 травня 2019 року сивини у нового президента не було / Колаж "Сьогодні"

У неділю, 7 листопада, президент України Володимир Зеленський виклав своє селфі в тренажерному залі під час заняття спортом. Вперше на фото 43-річного лідера країни виразно видно, що він посивів.

Неофіційне фото Володимира Зеленського зроблено 7 листопада 2021 року
Неофіційне фото Володимира Зеленського зроблено 7 листопада 2021 року

На посаді президента

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7 листопада 1991. На шпальтах газет публікують лозунги кандидатів в президенти України. Ось, з якими гаслами претенденти йдуть на вибори.

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