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США попередили Європу про можливу війну між Росією та Україною

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 листопада, 10:27
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Американці пропонують стримувати Кремль за допомогою "Північного потоку – 2"
Схоже, "Північний потік - 2" може бути корисним для України / Колаж "Сьогодні"
Схоже, "Північний потік - 2" може бути корисним для України / Колаж "Сьогодні"

У Вашингтоні не сумніваються, що нарощування військ Росії біля кордону України відбувається і шукають варіанти запобігти черговому вторгненню російської армії на нашу територію. Зокрема пропонується використовувати газопровід "Північний потік-2" як важіль впливу на Кремль.

Про це повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung .

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Попередження

За даними видання, останніми днями США попереджали Німеччину та інших своїх європейських союзників дипломатичними каналами про ризик ескалації конфлікту між Росією та Україною. У такій ситуації американці пропонують використати питання газопроводу "Північний потік-2" як важіль впливу на Кремль.

Труба ще не отримала всі необхідні дозволи на введення в експлуатацію і цим поки що можна скористатися. США, очевидно, очікують, що Берлін припинить або принаймні перегляне поточний процес сертифікації газопроводу у Федеральному мережевому агентстві, пише газета.

Ситуація

  • 2 листопада у соцмережах з'явилися супутникові знімки перекинутих до східного кордону України боєздатних сил РФ із важкою технікою.
  • Газета The Washington Post написала, що в останні дні соціальних мережах з'явилися відеоролики , на яких показані російські військові ешелони та колони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.
  • Через чотири дні після першої публікації в американських ЗМІ щодо концентрації військ Росії на східних кордонах України ці війська помітили у Міністерстві оборони України (МО). За даними міноборони, біля наших східних кордонів знаходиться близько 90 тисяч російських військових.
  • За даними американського телеканалу CNN, до Москви днями прибув директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс. Головне питання, яке він вирішуватиме – відведення військ Росії від кордону України.

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