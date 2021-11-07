США попередили Європу про можливу війну між Росією та Україною

Американці пропонують стримувати Кремль за допомогою "Північного потоку – 2"

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У Вашингтоні не сумніваються, що нарощування військ Росії біля кордону України відбувається і шукають варіанти запобігти черговому вторгненню російської армії на нашу територію. Зокрема пропонується використовувати газопровід "Північний потік-2" як важіль впливу на Кремль.

Про це повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung .

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Попередження

За даними видання, останніми днями США попереджали Німеччину та інших своїх європейських союзників дипломатичними каналами про ризик ескалації конфлікту між Росією та Україною. У такій ситуації американці пропонують використати питання газопроводу "Північний потік-2" як важіль впливу на Кремль.

Труба ще не отримала всі необхідні дозволи на введення в експлуатацію і цим поки що можна скористатися. США, очевидно, очікують, що Берлін припинить або принаймні перегляне поточний процес сертифікації газопроводу у Федеральному мережевому агентстві, пише газета.

Ситуація

2 листопада у соцмережах з'явилися супутникові знімки перекинутих до східного кордону України боєздатних сил РФ із важкою технікою.

Газета The Washington Post написала, що в останні дні соціальних мережах з'явилися відеоролики , на яких показані російські військові ешелони та колони, що перевозять велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

Через чотири дні після першої публікації в американських ЗМІ щодо концентрації військ Росії на східних кордонах України ці війська помітили у Міністерстві оборони України (МО). За даними міноборони, біля наших східних кордонів знаходиться близько 90 тисяч російських військових.

За даними американського телеканалу CNN, до Москви днями прибув директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс. Головне питання, яке він вирішуватиме – відведення військ Росії від кордону України.