Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! ⚽ МЮ - МанСіті: онлайн Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💉 Депутати - антивакцинатори
СЬОГОДНІ Влада Події

Голова ЦРУ поїхав до Москви через нарощування військ РФ на кордоні з Україною

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
6 листопада, 12:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Візит глави ЦРУ до РФ – це досить рідкісне явище
Глава ЦРУ Вільям Бернс. Фото: колаж "Сьогодні"
Глава ЦРУ Вільям Бернс. Фото: колаж "Сьогодні"

Директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс прибув до столиці країни-агресора Росії Москви через нарощування озброєння РФ біля українського кордону. З цією метою його туди відправив президент Джо Байден.

Бернс мав попередити Кремль про те, що Штати уважно стежать за ситуацією, передає CNN. Він також повинен з'ясувати, як Росія мотивує це стягування озброєння.

Реклама

Відомо, що Бернс встиг провести зустрічі із високопоставленими представниками служб безпеки Кремля. Після цього, за даними джерел ЗМІ, він поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, адміністрація Байдена останніми днями активізувала свої зусилля щодо деескалації напруги між Москвою та Києвом.

Чи може Путін знову напасти на Україну?

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

6 листопада 1991. Верховна Рада України затвердила Марчука головою Служби безпеки України…

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

153 142

захворіло за тиждень в Україні

-2%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти