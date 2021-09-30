Вторгнення Росії на Донбас не буде, але є інша загроза – експерт

Вторгнення Росії великими силами на Донбас з великим наступом в найближчій перспективі не передбачається, але є загроза ескалації конфлікту через місцевих бойовиків. Про це йдеться в нашій статті про ситуацію на фронті.
Політолог Вадим Карасьов у коментарі "Сьогодні" висловив упевненість, що на сьогоднішній день немає небезпеки вторгнення військ РФ на Донбас. Однак він не виключає, що атаки на ЗСУ можуть посилитися з боку бойовиків т.зв. "Л/ДНР".
"Росія зараз нападати не буде, а ось сепаратисти можуть частіше відкривати вогонь. Після участі жителів ОРДЛО у виборах до Держдуми РФ на непідконтрольному Донбасі посилилася радикалізація. Надихнувшись участю в політичному житті Росії, "Л/ДНР" можуть посилити наступ. До їх стримування і готуються ЗСУ", – сказав експерт.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
- Саме тому, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб та українських військових, серед жертв є діти.
Як ми вже писали, на Донбасі бойовики почали використовувати протитанкові ракети "Фагот". Військові кажуть, що поставки боєприпасів здійснює Росія.
Відзначимо, що за останній час в інформпросторі накопичилася низка тривожних новин про Донбас. І мова не лише про стрілянину, яка до кінця так і не згасла. Масова видача російських паспортів. ОРДЛО вперше за сім років втягнуті у вибори до Держдуми РФ. Читайте в нашому матеріалі, чи загрожує Україні анексія Донбасу.