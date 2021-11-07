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Трудно быть президентом: Зеленский показал первую седину – фото

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 ноября, 16:14
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Зеленский выложил неофициальное селфи
Во время инаугурационной речи 20 мая 2019 года седины у нового президента не было / Коллаж "Сегодня"
Во время инаугурационной речи 20 мая 2019 года седины у нового президента не было / Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выложил свое селфи, сделанное в тренажерном зале во время занятия спортом. Впервые на фото 43-летнего лидера страны отчетливо видно, что он поседел.

Неофициальное фото Владимира Зеленского сделано 7 ноября 2021 года
Неофициальное фото Владимира Зеленского сделано 7 ноября 2021 года

На посту президента

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