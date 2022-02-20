Прем'єр-міністр Чехії звернувся до громадян через загрозу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звернувся до громадян та заявив про російську загрозу через ситуацію навколо України. Він вважає, що вторгнення стане проблемою для самої Чехії.
Про це йдеться у відеозверненні прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала.
Деталі
Фіала нагадав про трагічні епізоди чеської історії — Мюнхенську змову 1938 року, Ялтинську конференцію в 1945 році, введення радянських танків в 1968 році для придушення "Празької весни".
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"Зі сторони Росії повторно проявляються зусилля впливати на політичний устрій і пристрій безпеки в Європі — головне ці зусилля з'являються в її східній частині та в Центральній Європі, а значить і в Чехії. Ми не можемо не бачити в цьому прагнення знову зробити з нашої країни слабку і розділену країну, на яку буде якось впливати Росія", — сказав Фіала.
Загроза нападу Росії
Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.
- Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.
- Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.
- Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема й на Київ.
- На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на вторгнення в Україну. Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.