Премьер-министр Чехии выступил с обращением к гражданам из-за угрозы РФ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился к гражданам и заявил о российской угрозе из-за ситуации вокруг Украины. Он считает, что вторжение станет проблемой для самой Чехии.
Об этом говориться в видеообращении премьер-министра Чехии Петра Фиала.
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Фиала напомнил о трагических эпизодах чешской истории — Мюнхенском сговоре 1938 года, Ялтинской конференции в 1945 году, вводе советских танков в 1968 году для подавления "Пражской весны".
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"Со стороны России повторно проявляются усилия воздействовать на политическое устройство и устройство безопасности в Европе — главное эти усилия появляются в ее восточной части и в Центральной Европе, а значит и в Чехии. Мы не можем не видеть в этом стремление опять сделать из нашей страны слабую и разделенную страну, на которую будет как-то воздействовать Россия", — сказал Фиала.
Угроза нападения России
В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.
- Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.
- Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.
- Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев.
- На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на вторжение в Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.