Премьер-министр Чехии выступил с обращением к гражданам из-за угрозы РФ

Петр Фиала заявил, что со стороны России проявляются усилия воздействовать на политическое устройство и устройство безопасности в Европе

Петр Фиала считает, что вторжение РФ в Украину станет проблемой для самой Чехии/Фото: REUTERS/David W Cerny, коллаж: "Сегодня"

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился к гражданам и заявил о российской угрозе из-за ситуации вокруг Украины. Он считает, что вторжение станет проблемой для самой Чехии.

Об этом говориться в видеообращении премьер-министра Чехии Петра Фиала.

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Фиала напомнил о трагических эпизодах чешской истории — Мюнхенском сговоре 1938 года, Ялтинской конференции в 1945 году, вводе советских танков в 1968 году для подавления "Пражской весны".

"Со стороны России повторно проявляются усилия воздействовать на политическое устройство и устройство безопасности в Европе — главное эти усилия появляются в ее восточной части и в Центральной Европе, а значит и в Чехии. Мы не можем не видеть в этом стремление опять сделать из нашей страны слабую и разделенную страну, на которую будет как-то воздействовать Россия", — сказал Фиала.

Угроза нападения России

В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.

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Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине . Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.

. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО. Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.

до 169-190 тысяч личного состава. Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев.

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