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Садять не в те крісло: чому Ірині Верещук не дають посаду міністра оборони

Ексклюзив
Дмитро Гордійчук Дмитро Гордійчук Редактор прямих ефірів Анна Ткаченко Анна Ткаченко провідний редактор розділу "Влада"
2 листопада, 17:35
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Народна депутатка від "Слуги народу" неодноразово заявляла про готовність очолити міністерство, але їй пропонують інше відомство
Ірина Верещук не стане міністром оборони найближчим часом / Коллаж "Сегодня"
Ірина Верещук не стане міністром оборони найближчим часом / Коллаж "Сегодня"

У понеділок фракція монобільшості збиралася на спільне засідання. Серед питань, які розглядали депутати, були і кадрові ротації. Зокрема, "слугам народу" довелося думати, хто стане новим міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Адже напередодні Олексій Резніков подав заяву на звільнення з цієї посади. Президент запропонував йому стати міністром оборони України.

Цікаво, що раніше бажання очолювати Міноборони озвучувала народна депутатка Ірина Верещук:

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"Я маю вищу військову освіту, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один із синів військовий... Я добре знаю, куди йду. Добре розумію, який ризик для мене особисто це несе – і репутаційний, і політичний, і для мого майбутнього, і психологічний. Але хтось повинен це робити".

Тим паче, що вона входить до профільного Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Однак саме Верещук, найвірогідніше, замінить Резнікова у Мінреінтеграції.

До чого така дивна рокіровка та чому парламентарці не дають довгоочікувану посаду — журналістам сайту "Сьогодні" пояснили нардепи.

Всі питання до президента

Представники "Слуги народу" в один голос відсилають до глави держави. Мовляв, всі кадрові рішення ухвалює особисто Володимир Зеленський. А вони можуть лише натиснути кнопку у сесійній залі.

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До речі, це не забаганка президента. Так визначено у Конституції. Там прямо вказано, що подання на призначення міністра оборони до Верховної Ради України вносить саме голова держави. А парламент вже голосує за президентських кандидатів.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що перемовини про перепрофілювання Резнікова йшли давно. А Верещук треба було йти не до журналістів, а на Банкову:

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"Мені здається, що вона претендувала за версією медіа або за версією Телеграм-каналів. Звичайно, можливо, такі бажання були. Але все-таки вирішує президент України. З того, що я знаю, пан Резніков був ще місяць тому кандидатурою. Але, знову ж таки, треба було, щоб і він дав згоду і знайшли кандидата на посаду в Міністерство реінтеграції".

Разом з тим, Кравчук зазначає, що пані Ірині вистачить кваліфікації менеджера для будь-якого міністерства.

Вибір не з двох лих

У будь-якому випадку міністерствами керуватимуть фахові люди. У цьому переконаний нардеп від монобільшості Микита Потураєв.

"Я думаю, що це ситуація вибору між хорошим і хорошим. І Ірина Верещук, і Олексій Резніков — люди, які здатні впоратись з тими завданнями, які перед ними ставить президент і наша фракція. Тому питання в тому, щоб людина потрапила на посаду, на якій вона відпрацює з максимальною ефективністю", пояснив Потураєв.

Універсальний солдат

Ще один представник пропрезидентської фракції Святослав Юраш каже, що кандидатура Верещук не викликає сумнівів на будь-якій посаді:

Щодо пані Верещук, я впевнений в її кваліфікації в принципі виконувати роботу, я з нею взаємодіяв, і бачив її роботу в різних аспектах. Я впевнений, що вона впорається що з тим, що з тим.

Не сунівається щодо вибору і його колега, нардеп Євгеній Брагар. За його словами, Верещук давно заслуговує на підвищення. Хай і не в тому вигляді, в якому вона натякала.

"Це рішення виключно президента. Але Ірина Верещук давно переросла рівень народного депутата. І тепер вона буде відповідальна за розвиток прифронтових територій, тимчасово окупованих територій, питання прав людини, питання біженців і так далі", відповів журналістам "Сьогодні" політик.

Зазначимо, кадрові питання парламент має вирішити вже цього тижня. За звільнення п’яти урядовців нардепи голосуватимуть у середу. Заради цього, за інформацією голови підкомітету з питань регламенту Верховної Ради Павла Фролова Рада продовжить роботу до 17:00. А призначати нових очільників міністерств будуть на пленарному засіданні 4 листопада.

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