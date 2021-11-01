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Перестановки в Кабміні – Арахамія озвучив рішення Зеленського

Наталія Магдик Наталія Магдик
1 листопада, 15:10
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Рішення про кадрові перестановки приймає президент
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія на брифінгу у Верховній Раді підтвердив кадрові перестановки в Уряді України. Про це повідомляє Telegram-канал Vesti .

Відповідаючи на запитання журналіста про те, "чому нардеп Ірина Верещук йде до Міністерства реінтеграції з тимчасово окупованих територій, а не до Міноборони", він відповів, що "це рішення приймав президент України Володимир Зеленський".

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1 листопада Олексій Рєзніков подав заяву на звільнення з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кадрові перестановки

  • Олексія Резнікова було призначено міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 4 березня 2020 року, коли майже повністю було оновлено Кабмін. Крім уряду, він ще й заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі.
  • Народний депутат від "Слуги народу" та голова оборонного комітету Верховної Ради Ірина Верещук заявляла, що її кандидатуру на посаду міністра оборони обговорювали у президентській фракції .
  • Журналіст Дмитро Гордон заявляв тому, що найближчим часом можуть відправити у відставку щонайменше двох міністрів уряду – голову Міноборони Андрія Тарана та Мін'юсту Дениса Малюську. На думку Гордона, Таран не підходить для посади міністра оборони і розвів в армії безлад.
  • 21 липня Кабмін звільнив трьох ключових заступників міністра оборони Андрія Тарана. Вже тоді ходили чутки, що після 15 вересня піде з посади і він сам.
  • 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим головою МВС .

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