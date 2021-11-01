Перестановки в Кабміні – Арахамія озвучив рішення Зеленського

Рішення про кадрові перестановки приймає президент

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Керівник парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія на брифінгу у Верховній Раді підтвердив кадрові перестановки в Уряді України. Про це повідомляє Telegram-канал Vesti .

Відповідаючи на запитання журналіста про те, "чому нардеп Ірина Верещук йде до Міністерства реінтеграції з тимчасово окупованих територій, а не до Міноборони", він відповів, що "це рішення приймав президент України Володимир Зеленський".

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1 листопада Олексій Рєзніков подав заяву на звільнення з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кадрові перестановки