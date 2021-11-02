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СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Сажают не в то кресло: почему Ирине Верещук не дают должность министра обороны

Эксклюзив
Дмитрий Гордийчук Дмитрий Гордийчук Редактор прямых эфиров Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
2 ноября, 17:35
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Народный депутат от "Слуги народа" неоднократно заявляла о готовности возглавить министерство, но ей предлагают другое ведомство
Ирина Верещук не станет министром обороны в ближайшее время / Коллаж "Сегодня"
Ирина Верещук не станет министром обороны в ближайшее время / Коллаж "Сегодня"

В понедельник фракция монобольшинства собиралась на совместное заседание. Среди вопросов, которые рассматривали депутаты, были кадровые ротации. В частности, "слугам народа" пришлось думать, кто станет новым министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Ведь накануне Алексей Резников подал заявление на увольнение с этой должности. Президент предложил ему стать министром обороны Украины.

Интересно, что раньше желание возглавлять Минобороны озвучивала народный депутат Ирина Верещук:

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"У меня высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сыновей военный... Я хорошо знаю, куда иду. Хорошо понимаю, какой риск для меня лично это несет – и репутационный, и политический, и для моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать".

Тем более что она входит в профильный Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Однако именно Верещук, вероятнее всего, заменит Резникова в Минреинтеграции.

К чему такая странная рокировка и почему ей не дают долгожданную должность – журналистам сайта "Сегодня" объяснили нардепы.

Все вопросы к президенту

Представители "Слуги народа" в один голос отсылают к главе государства. Мол, все кадровые решения принимает лично Владимир Зеленский. Они могут только нажать кнопку в сессионном зале.

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Кстати, это не прихоть президента. Так определено в Конституции. Там прямо указано, что представление на назначение министра обороны в Верховную Раду Украины вносит именно глава государства. А парламент уже голосует за президентских кандидатов.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что переговоры о перепрофилировании Резникова шли давно. А Верещук нужно было идти не к журналистам, а на Банковую:

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"Мне кажется, что она претендовала по версии медиа или по версии Телеграм-каналов. Конечно, возможно, такие желания были. Но все-таки решает президент Украины. Из того, что я знаю, господин Резников был еще месяц назад кандидатурой. Но, опять же необходимо было, чтобы и он дал согласие и нашли кандидата на должность в Министерство реинтеграции".

Вместе с тем, Кравчук отмечает, что Ирине хватит квалификации менеджера для любого министерства.

Выбор не из двух зол

В любом случае, министерствами будут руководить профессиональные люди. В этом убежден нардеп от монобольшинства Никита Потураев .

"Я думаю, что это ситуация выбора между хорошим и хорошим. И Ирина Верещук, и Алексей Резников — люди, способные справиться с теми задачами, которые перед ними ставит президент и наша фракция. Поэтому вопрос в том, чтобы человек попал на должность, на которой он отработает с максимальной эффективностью", объяснил Потураев.

Универсальный солдат

Еще один представитель пропрезидентской фракции Святослав Юраш говорит, что кандидатура Верещук не вызывает сомнений на какой-либо должности:

Что касается госпожи Верещук, я уверен в ее квалификации в принципе выполнять работу, я с ней взаимодействовал и видел ее работу в разных аспектах. Я уверен, что она справится с тем, что с этим.

Не сомневается в выборе и его коллега, нардеп Евгений Брагар. По его словам, Верещук давно заслуживает повышения. Пусть и не в том виде, в каком она намекала.

"Это решение исключительно президента. Но Ирина Верещук давно переросла уровень народного депутата. И теперь она будет ответственна за развитие прифронтовых территорий, временно оккупированных территорий, вопросы прав человека, вопросы беженцев и так далее", ответил журналистам "Сегодня" политик.

Отметим, кадровые вопросы парламент должен решить уже на этой неделе. За увольнение пяти чиновников нардепы будут голосовать в среду. Ради этого, по информации главы подкомитета по вопросам регламента Верховной Рады Павла Фролова, Рада продолжит работу до 17:00. А назначать новых глав министерств будут на пленарном заседании 4 ноября.

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