Залишився "з причепом": "Слуга" Юраш розлучився перед Різдвом – зворушливе фото

Народний депутат Святослав Юраш (партія "Слуга народу") повідомив про своє розлучення та про те, що він має намір самостійно виховувати сина.
Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. .
Розлучення
Святослав Юраш оновив свій статус у соцмережах на "Розведений з причепом". Також він підписав фото із маленьким сином на руках "Зроблю все можливе, щоб запевнити маму, що ти можеш залишитись зі мною".
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У коментарі виданню "Еспресо.Захід" Святослав підтвердив факт розвалу сім'ї та бажання, щоб маленький син залишився жити з ним.
"Ми одружені три роки і зараз розлучаємось. Ініціатором розриву стала дружина. Дитина залишається зі мною – це наша спільна позиція, яку ми погодили між собою. Дружина матиме усі права та можливості спілкуватись з нею", – розповів журналістам Юраш.
На своїй сторінці у Фейсбуці колишня дружина нардепа Софія Юраш повідомила, що вони вже деякий час живуть окремо.
"Ми розлучилися вже деякий час тому. Не по документам, але по суті. Домовилися вирішити всі формальні питання у перспективі. Сіли, поговорили. Жодних істерик, скандалів. І розлучилися. У мене свої одкровення, віддушини. У нього, мабуть, свої. Житимемо кожен своїм життям", – написала Софія.
З життя нардепів
- Неприємностей у житті народних депутатів достатньо. Наприклад, нещодавно виключений зі "Слуги народу" нардеп Євген Шевченко минулу нічь явно провів у напрузі, оскільки йому стало відомо, що СБУ порушило проти нього справу за фактом державної зради.
- Вже 24 грудня стало відомо, що СБУ нічого проти Євгена Шевченка не має.
- Складні дні розпочалися у п'ятого президента України, нині народного депутата від "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Його справа про державну зраду цілком реальна і тепер виконуючий обов'язки генерального прокурора Олексій Симоненко затвердив йому запобіжний захід.