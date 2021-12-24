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Остался "с прицепом": "Слуга" Юраш развелся перед Рождеством – трогательное фото

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 декабря, 18:51
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Депутат Святослав Юраш назвал себя "разведенцем с прицепом", опубликовав снимок с сыном
Семья Святослава и Софии Юраш просуществовала три года / Коллаж "Сегодня"
Семья Святослава и Софии Юраш просуществовала три года / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат Святослав Юраш (партия "Слуга народа") сообщил о своем разводе и о том, что он намерен самостоятельно воспитывать сына.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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Развод

Святослав Юраш обновил свой статус в соцсетях на "Разведенец с прицепом". Также он подписал фото с маленьким сыном на руках "Я сделаю все возможное, чтобы заверить маму, что ты можешь остаться со мной".

В комментарии изданию "Эспрессо.Запад" Святослав подтвердил факт развала семьи и желания, чтобы маленький сын остался жить с ним.

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"Мы женаты три года и сейчас разводимся. Инициатором разрыва стала жена. Ребенок остается со мной – это наша общая позиция, которую мы согласовали между собой. Жена будет иметь все права и возможности общаться с ним", – рассказал журналистам Юраш.

На своей странице в Фейсбуке бывшая жена нардепа София Юраш сообщила, что пара уже какое-то время живет отдельно.

"Мы расстались уже некоторое время назад. Не документами, но по сути. Договорились решить все формальные вопросы в перспективе. Сели, поговорили. Никаких истерик, скандалов. И расстались. У меня свои откровения, отдушины. У него, возможно, свои. Будем жить каждый своей жизнью", – написала София.

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Из жизни нардепов

  • Неприятностей в жизни народных депутатов достаточно. Например, не так давно исключенный из "Слуги народа" нардеп Евгений Шевченко минувшую ночь явно провел в напряжении, поскольку ему стало известно, что СБУ возбудило против него дело по факту государственной измены.
  • Уже 24 декабря стало известно, что СБУ ничего против Евгения Шевченко не имеет.
  • Сложные дни начались у пятого президента Украины, ныне народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Его дело о государственной измене вполне реальное и теперь исполняющий обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко утвердил ему меру пресечения.

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