Остался "с прицепом": "Слуга" Юраш развелся перед Рождеством – трогательное фото

Народный депутат Святослав Юраш (партия "Слуга народа") сообщил о своем разводе и о том, что он намерен самостоятельно воспитывать сына.
Об этом нардеп сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Развод
Святослав Юраш обновил свой статус в соцсетях на "Разведенец с прицепом". Также он подписал фото с маленьким сыном на руках "Я сделаю все возможное, чтобы заверить маму, что ты можешь остаться со мной".
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В комментарии изданию "Эспрессо.Запад" Святослав подтвердил факт развала семьи и желания, чтобы маленький сын остался жить с ним.
"Мы женаты три года и сейчас разводимся. Инициатором разрыва стала жена. Ребенок остается со мной – это наша общая позиция, которую мы согласовали между собой. Жена будет иметь все права и возможности общаться с ним", – рассказал журналистам Юраш.
На своей странице в Фейсбуке бывшая жена нардепа София Юраш сообщила, что пара уже какое-то время живет отдельно.
"Мы расстались уже некоторое время назад. Не документами, но по сути. Договорились решить все формальные вопросы в перспективе. Сели, поговорили. Никаких истерик, скандалов. И расстались. У меня свои откровения, отдушины. У него, возможно, свои. Будем жить каждый своей жизнью", – написала София.
Из жизни нардепов
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