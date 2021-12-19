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Мітбол по-київськи: Тищенко перейменував котлету (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
19 грудня, 15:37
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Нардеп запропонував запровадити нові тренди
Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко запропонував перейменувати українські страви на молодіжні, на його думку, назви. Так, котлету по-київськи він назвав мітболом по-київськи.

Про це парламентарій заявив у ефірі телеканалу "Наш".

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На ковзанці, яку встановили біля Офісу президента, Тищенко запросив журналістів та гостей продегустувати страви, у приготуванні яких він брав участь.

"Готуйте власноруч, своїми відчуттями, з любов'ю якусь смачну страву", – сказав нардеп.

Один із кореспондентів поцікавився: "Ви теж це зробите?" Тищенко відповів позитивно і додав, що має багато смачних страв, а потім мова зайшла за котлети.

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Нардеп заявив, що традиційну котлету по-київськи слід називати мітболом. Крім цього, заступник голови фракції "Слуга народу" назвав себе "молодью", яка "диктує нові тренди".

"Українською мовою — це мітбол. Це ми вводимо нові тренди. Ми молодь. А молодь завжди на передовій. І ми повинні, як найщиріша і найпотужніша молодь, диктувати нові тренди", – сказав Тищенко.

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