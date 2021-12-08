Запідозрили підробку? Тищенко показав COVID-сертифікат, але з ним щось не так

Народний депутат від "Слуги народу" завжди запевняв, що зробив вакцинацію від коронавірусу, але показувати свій сертифікат відмовлявся. Днями він уперше це зробив.
Відео з депутатом опублікував блогер Олексій Дурнєв Youtube.
До цього Тищенко не хотів показувати документ про зроблене щеплення. За його словами, він отримав паперовий COVID-сертифікат (його нібито не було на той момент у нардепа при собі), а додаток "Дія" у нього не встановлено, він не користується ним. Якщо є потреба, казав Тищенко, він без проблем робить свіжий ПЛР-тест.
Журналісти знову звернулися до нардепа із проханням продемонструвати сертифікат, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу. Цього разу Тищенко взявся робити це на телефоні. QR-код сертифіката нардепа видався дивним блогеру Олексію Дурнєву.
"На перший погляд – все гаразд. Але скріншот трохи з'їхав. Значок "Дії" забився в кут", – сказав він.
Блогер припустив, що це може бути фотошоп.
Конфузи Тищенка
- У кулуарах Верховної Ради Тищенко розповідав журналістам, за якими цінами купує продукти. Він зізнався, що ходить на Бессарабський ринок, який вважають одним із найдорожчих у Києві, і любить там дегустувати сало. Але несподівано почав називати кумедні цифри. Журналісти "Сьогодні" сходили на цей ринок та побачили реальні ціни.
- У соцмережах користувачі вже висміяли Тищенка за гречку по 12 грн, з огляду на те, що зараз її ціна вже перевалила за 40 грн.
- Крім того, нещодавно Тищенко облажався через питання журналістки.