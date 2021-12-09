"От QR-код – скануйте": Тищенко розлютився через скандал з COVID-сертифікатом

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко емоційно відреагував на те, що журналісти запідозрили його у підробці COVID-сертифіката.
У своєму Telegram він опублікував фотографію свого телефону із QR-кодом.
"От QR-код. Скануйте. І самі у всьому переконайтесь. І звертаюся до всіх видань, які опублікували неправдиву інформацію. І хто не звернувся до моєї пресслужби, щоб отримати коментар другої сторони, як це прийнято в журналістиці. Чекаю на Ваші офіційні вибачення та зняття матеріалу з сайтів. Інакше Вам доведеться відповідати у суді", – йдеться у повідомленні.
Як розвивалися події?
Днями журналісти знову звернулися до нардепа із проханням продемонструвати сертифікат, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу. Він показав свій QR-код з телефону нардепа, який видався дивним блогеру Олексію Дурньову.
До цього Тищенко не хотів показувати документ про зроблене щеплення. За його словами, він отримав паперовий COVID-сертифікат (його нібито не було на той момент у нардепа при собі), а додаток "Дія" у нього не встановлено, він не користується ним. Якщо є потреба, казав Тищенко, він без проблем робить свіжий ПЛР-тест.
Конфузи Тищенка
- Нещодавно нардеп Тищенко облажався через питання журналістки. Він не міг пояснити, що таке KPI, про яке говорив.
- Крім того, вже не раз Тищенко вирізнявся у Верховній Раді. У вересні він прямо біля трибуни влаштував бійку із позафракційним депутатом Гео Леросом.
- У червні народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куніцький опублікував відео бійки з колегою щодо фракції Миколою Тищенком.
- Діставалося і Тищенку. Наприклад, на початку літа Нестор Шуфрич під час пленарного засідання Верховної Ради насварив депутатів "Слуги народу" і, зокрема, Тищенка за перестановки в міжпарламентській групі за дружбу з Угорщиною.