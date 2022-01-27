"Який дурень гатитиме по Києву? Нісенітниця". Ми дізналися, хто з депутатів зібрав "тривожну валізу" на випадок війни

Сайт "Сьогодні" поцікавився, чи є панічні настрої серед народних депутатів і хто насправді підготувався до найгіршого сценарію

Депутати відповіли, чи готуються вони до повномасштабного наступу на Україну / Колаж "Сьогодні"

На тлі повідомлень про наближення вторгнення російських військ в Україну ми запитали у народних депутатів, чи вони готують свою "тривожну валізу" у разі екстреної ситуації.

Показово, що в перший пленарний день після канікул у Верховну Раду завітав міністр оборони Олексій Резніков. Він провів зустріч у головами фракцій та груп, після якої запевнив, що реальних приводів для переживання немає. Але чи дослухалися до нього парламентарії – читайте в матеріалі.

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Не час сіяти паніку

Народний депутат із фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко на питання про можливу небезпеку нападу країни-агресора відповідає емоційно. Каже, що жодних "валіз" не збирає:

"Вважаю, що зараз більше істерики, ніж реальної загрози. Якщо буде якась надзвичайна ситуація, то прийматиму рішення. Але в цих розмовах немає жодного сенсу. Який дурень гатитиме по Києву, ну що за нісенітниця? Це все для ідіотів! Я вважаю, що йде сплановане нагнітання", – відповів журналісту "Сьогодні" політик.

Олексій Кучеренко вважає, що у суспільстві більше істерики, ніж реальної загрози нападу / Фото: Facebook

Зберігає спокій і Анатолій Бурмич з "Опозиційної платформи – За життя":

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"Нічого такого я не готую. Те, що буде війна — це фейк від тих, хто хоче зірвати Мінський процес. Я вірю в те, що зустрінуться чотири президенти і, згідно з тими домовленостями щодо Мінських документів, ми наближатимемо мир на Донбасі, а Донбас інтегруватиметься в Україну. Я в паніку не вірю і вас закликаю також не вірити, спокійно жити і все буде нормально", – запевняє політик.

Анатолій Бурмич називає чутки про вторгнення Російської Федерації фейком / Фото: пресслужба ОПЗЖ

Жити за давньою китайською мудрістю

Представниця "Європейської солідарності" Софія Федина впевнена, що у разі критичної ситуації допоможе не лише набір першої необхідності, а й специфічні знання:

"Я вважаю, що кожен українець повинен мати не тільки "тривожну валізу", військові та ветерани мають їх давно, так само, як і волонтери. Але так само зараз потрібно було б приділити увагу навчанню з відновлення знань щодо першої медичної допомоги, а також навчиться діяти у критичних ситуаціях, щоб не було паніки".

Софія Федина наполягає на тому, що потрібно бути підкованим на випадок екстреної ситуації / Фото: www.5.ua

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Позафракційна Людмила Буймістер покладається на східну мудрість. Радить тримати себе в руках, але не бути бездіяльним:

"Я завжди готова до таких ситуацій, тому що живу за принципом "сподівайся на краще, але будь готовий до гіршого". Валізи у мене немає, тому що нікуди їхати не збираюся, я залишатимуся в Україні та захищатиму Україну. Але сценарій на гірший розвиток подій має бути у кожного українця", – коментує політик нашому виданню.

Людмила Буймістер радить сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого / Фото: unn.com.ua

Не перший рік до будь-яких ситуацій морально готова і депутат фракції "Голос" Юлія Клименко.

"Я розумію, що живу з неадекватними сусідами поруч, тому в мене "тривожна валізка" зібрана з 2014 року. З того часу я її тільки оновлюю. Найголовніше – це ліки. У мене діти, літні батьки. Це медикаменти, які їм потрібні для щоденного споживання. Також сірники, свічки, необхідна їжа та вода", – пояснила нашому журналісту Клименко.

У Юлії Клименко "тривожна валіза" зібрана з 2014-го року / Фото: Facebook

Укриття є, але немає доступу

Юлія Клименко додає, що українці мають бути забезпечені надійними бункерами. Але щодо цього до влади є питання.

"Я вивчала карти, можу сказати, що, на жаль, ситуація дуже погана тому, що ще за Януковича більшість укриттів була приватизована. І ця проблема щоразу відкладалася всією владою, вона не вирішується. Зараз вона має гостро стояти і бути вирішена: викупити приміщення назад чи облаштувати нові. Тому що така ситуація по всій країні", – підсумувала політик.

"Слуга народу" Роман Грищук запитував про доступ до укриття своїх підписників, але також зазначив, що "результат дуже плачевний". Водночас він радить зберігати тверезий розум:

"Ми спокійні і впевнені, що все буде добре. Треба підтримувати стриманий оптимізм, що все вдасться вирішити дипломатичним шляхом і ескалації не станеться. Ми аж ніяк не готуємося, але я прочитав пам'ятку, як поводитися у разі екстрених ситуацій. У мене просто документи зібрані всі в одному місці, ми знаємо, де вони знаходяться, але валізку не готували".

Роман Грищук радить зберігати спокій / Фото: пресслужба "Слуги народу"

Вже переживали важкий досвід

Дмитро Лубинець із депутатської групи "За майбутнє" знає, як діяти у ситуації загрози. Але навчений гірким досвідом політик закликає українців відганяти невиразні думки.

"Я — людина, яка представляє південь Донецької області вже друге скликання. В умовах війни люди, які мене обрали, проживають уже 8 років. Тому, повірте, жодних валізок ніхто не збирає. Я категорично проти цієї паніки, яку поширюють наші міжнародні партнери, які розповідають, що у нас там за десять днів, за дев'ять уже почнеться війна. Абсолютно немає підстав так казати.Збройні сили України на своєму місці і всі громадяни захищені, наскільки це можливо, в умовах постійної агресії з боку РФ", – коментує "Сьогодні" Лубинець.

Дмитро Лубінець заперечує можливість найгіршого сценарію для України / Фото: v-variant.com.ua

Подібно до колеги мислить і депутат групи "Довіра" Сергій Шахов:

"Ніяких валіз сім'я Шахових не збирає. Ми вже один раз покинули Луганську область і приїхали до мирної України. Серед своїх колег я не чув, що хтось збирає, хіба що "Слуга народу" може. Ті, хто казав, що все добре в державі , але сьогодні у когось уже тріщать штанці. Потрібно захищати нашу землю. Хочеш миру — готуйся до війни, скільки вже років цим словам. Тому наше завдання одне: ми в Україні, нам відступати нікуди, ми боремося за свою землю".