Загрози Росії: у владі заговорили про "тривожну валізку"

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки розповів, коли вона може знадобитися

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі в Україні немає підстав для того, щоб збирати "тривожну валізку", якщо буде розширення військової агресії з боку Російської Федерації.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Укрінформ.

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Коли він може знадобитися

"Передчасно говорити про те, що зараз потрібно спеціально готувати "тривожну валізку" для того, щоб реагувати у разі розширення агресії", – сказав він.

За словами Веніславського, "тривожна валізка" може знадобитися не лише у разі особливого періоду, загрози війни, війни, а також у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру.

"Кожна сім'я має мати валізку, де будуть документи та інші важливі речі", – сказав він.

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Що таке "тривожна валізка"?

"Тривожна валізка" – це назва базового набору речей, які можуть знадобитися у разі виникнення будь-якої екстреної ситуації.

Серед іншого, до неї можна покласти всі документи та копії документів, кредитні картки, трохи готівки, ліки, базову інформацію про вас та членів вашої сім'ї, продуктовий набір тощо.

Фото: Ганна Ульянова

Нагадаємо, Росія продовжує нарощувати війська на кордоні з Україною. За даними Міноборони, лише з початку місяця з РФ на тимчасово окуповані території привезли кілька танків та самохідних артилерійських установок, боєприпаси, зокрема для артилерійських систем та мінометів.

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