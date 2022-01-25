Кривава бійка, нові зачіски та штурм із евакуацією: як виглядав перший робочий день Ради у 2022 році

Верховна Рада розпочала роботу після рекордно довгих зимових канікул

Перший робочий день парламенту видався насиченим на події / Колаж "Сьогодні"

Головний законодавчий орган країни розпочав роботу після новорічних канікул. Якщо Ви пропустили новини з Верховної Ради, сайт "Сьогодні" зібрав усе найцікавіше про перший пленарний день у 2022 році.

Немає проходу працювати

За народними депутатами вже скучили не лише законопроєкти, а й мітингувальники. Зранку під Верховною Радою зібралися учасники руху "SaveФОП". Через це весь урядовий квартал був заблокований.

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ФОПи перекрили урядовий квартал із самого ранку / Фото: Дмитро Анохін Gazeta.ua

Підприємці не давали проїхати транспорту центральними вулицями, які оточують Раду: Грушевського, Садова та Шовковична. Як нардепи діставалися свого робочого місця — залишається тільки здогадуватися.

Автомобілі не могли під'їхати до парламенту через мітинг ФОПів / Фото: Дмитро Анохін Gazeta.ua

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Учасники акції провели під стінами парламенту весь день та під кінець засідання спробували прорватися до будівлі. Протестувальники палили фаєри, кидали димові шашки та каміння. Але їх затримали правоохоронці. Щоб зупинити протести, правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ. За інформацією ЗМІ, всіх нардепів евакуювали з Ради через підземний перехід.

Почали не по таймінгу

Перше пленарне засідання у новому році розпочалося з 5-хвилинним запізненням. Відкрив його голова парламенту Руслан Стефанчук. За відхилення від графіка відразу вибачився:

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"Шановні народні депутати та гості Верховної Ради України, передусім я перепрошую, що ми всі затрималися. У нас була анонсована зустріч лідерів політичних фракцій та груп з міністром оборони та з головнокомандувачем", – пояснив Стефанчук.

На зустрічі політики обговорили ситуацію навколо можливого вторгнення російських військ на територію України. Тому не всі обранці встигли відзначити свою присутність, натиснувши кнопку. Під час реєстрації в залі було всього 181 нардеп із 423.

Результати електронної реєстрації народних депутатів / Скріншот rada.gov.ua

Що не день, то свято

За традицією, спікер привітав із трибуни іменинників. Оплески адресували президенту України Володимиру Зеленському, якому виповнилося 44 роки, і депутату Роксолані Підласій. Для привітання гаранта деякі політики навіть піднялися з крісла. Але обійшлося без палких промов та театральних овацій. Про подарунки для глави держави теж ніхто не заїкнувся.

Депутати привітали президента із Днем народження стоячи / Скріншот телеканал "Рада"

Новий рік – новий імідж

Неможливо не помітити зміни у зовнішності окремих парламентаріїв. Депутат фракції "Голос" Кіра Рудик після відпустки помітно пострункішала. У своєму Instagram вона поділилася успіхами роботи над собою та розкрила секрет такої метаморфози: збалансоване харчування, здоровий сон та регулярний спорт.

Версія "до/після" від Кіри Рудик / Скріншот

А на початку пленарного тижня політикиня вирішила поекспериментувати з зачіскою, влаштувавши серед своїх підписників опитування, що їй більше личить: звичайне укладання або волосся, зібране у хвіст. Переміг перший варіант. За нього віддали 80% голосів.

В опитуванні Кіри Рудик перемогла звична укладка, а не зализаний хвіст / Скріншот

Сама на себе не схожа

Новим образом здивувала і нардеп групи "За майбутнє" Анна Скороход. Політикиню звикли бачити зі скромною косою та без косметики. А на свіжих знімках парламентських кореспондентів її було не впізнати: романтичні локони, червоний рум'янець на щоках та червона помада.

Можливо такий варіант макіяжу більше підходить для вечірнього заходу, ніж для законодавчої роботи. Але перша поява під куполом у новому році вийшла ефектною.

Новий образ депутата Анни Скороход / Фото: Ян Доброносов

Номінація "Перший скандал року"

Було б дивно, якби Рада розпочала свою роботу без пригод. Першим у 2022-му році відзначився позафракційний Артем Дмитрук, хоча він навіть не був присутній на засіданні.

Одеський мажоритарник вчинив бійку у місцевій міськраді. Все через те, що його не пускали на засідання земельної комісії. За бійцівські прийоми, біганину по столах та штурм приміщення тепер доведеться пояснювати колегам з МФО "Розумна політика", членом якого є Дмитрук.

Встигли й попрацювати

За день законотворці розглянули низку питань. Наприклад, у першому читанні ухвалили законопроєкт, яким пропонують запровадити сертифікати на покупку книг для новонароджених українців та тих, кому виповнилося 14 років. Також проголосували за удосконалення електронної форми документообігу та внесення змін до Податкового кодексу. Йдеться про товари у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Крім того, парламент підтримав проєкт постанови про звернення до ООН, Європарламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо військового шантажу України з боку Російської Федерації. Проти виступили лише представники фракції "Опозиційна платформа – За життя".

Інших питань щодо підготовки законопроєктів на випадок військового вторгнення на порядку денному не стояло.