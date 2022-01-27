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"Какой дурак будет гатить по Киеву? Ерунда". Мы узнали, кто из депутатов собрал "тревожный чемодан" на случай войны

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Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
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27 января, 06:15
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Сайт "Сегодня" поинтересовался, есть ли панические настроения среди народных депутатов и кто действительно подготовился к самому худшему сценарию
Депутаты ответили, готовятся ли они в полномасштабному наступлению на Украину / Коллаж "Сегодня"
Депутаты ответили, готовятся ли они в полномасштабному наступлению на Украину / Коллаж "Сегодня"

На фоне сообщений о вероятно надвигающемся вторжении российских войск в Украину мы спросили у народных депутатов, готовят ли они свой "тревожный чемодан" в случае экстренной ситуации.

Показательно, что в первый пленарный день после каникул в Верховную Раду пожаловал министр обороны Алексей Резников. Он провел встречу в главами фракций и групп, после которой заверил, что реальных поводов для переживания нет. Но прислушались ли к нему парламентарии — читайте в материале.

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Не время сеять панику

Народный депутат из фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко на вопросы о возможной опасности нападения страны-агрессора отвечает эмоционально. Говорит, что никаких "чемоданчиков" не собирает:

"Считаю, что сейчас больше истерики, чем реальной угрозы. Если будет какая-нибудь чрезвычайная ситуация, то буду принимать решения. Но в этих разговорах нет никакого смысла. Какой дурак будет гатить по Киеву, ну что за ерунда? Это все для идиотов! Я считаю, что идет спланированное нагнетание", — ответил журналисту "Сегодня" политик.

Алексей Кучеренко считает, что в обществе больше истерики, чем реальной угрозы нападения / Фото: Facebook
Алексей Кучеренко считает, что в обществе больше истерики, чем реальной угрозы нападения / Фото: Facebook

Сохраняет спокойствие и Анатолий Бурмич из "Оппозиционной платформы — За жизнь":

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"Ничего такого я не готовлю. То, что будет война — это фейк от тех, кто хочет сорвать Минский процесс. Я верю в то, что встретятся четыре президента и, согласно тем договоренностям по Минским документам, мы будет приближать мир на Донбассе, а Донбасс будет интегрироваться в Украину. Я в панику не верю и вас призываю тоже не верить, спокойно жить и все будет нормально", — уверяет политик.

Анатолий Бурмич называет слухи о вторжении Российской Федерации фейком / Фото: пресс-служба ОПЗЖ
Анатолий Бурмич называет слухи о вторжении Российской Федерации фейком / Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Жить по давней китайской мудрости

Представительница "Европейской солидарности" София Федина уверенна, что в случае критической ситуации поможет не только набор первой необходимости, но и специфические знания:

"Я считаю, что каждый украинец должен иметь не только "тревожный чемодан", военные и ветераны имеют их давно, так же, как и волонтеры. Но так же сейчас нужно было бы уделить внимание обучению по восстановлению знаний по первой медицинской помощи, а также научится действовать в критических ситуациях, чтобы не было паники".

София Федина настаивает на том, что нужно быть подкованным в случаи экстренной ситуации / Фото: www.5.ua
София Федина настаивает на том, что нужно быть подкованным в случаи экстренной ситуации / Фото: www.5.ua

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Внефракционная Людмила Буймистер полагается на восточную мудрость. Советует держать себя в руках, но не бездействовать:

"Я всегда готова к таким ситуациям, потому что живу по принципу "надейся на лучшее, но будь готов к худшему". Чемоданчика у меня нет, потому что никуда ехать не собираюсь, я буду оставаться в Украине и защищать Украину. Но сценарий на худшее развитие событий должен быть у каждого украинца", — комментирует политик нашему изданию.

Людмила Буймистер советует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему / Фото: unn.com.ua
Людмила Буймистер советует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему / Фото: unn.com.ua

Не первый год к любым ситуациям морально готова и депутат фракции "Голос" Юлия Клименко.

"Я понимаю, что живу с неадекватными соседями рядом, поэтому у меня "тревожный чемоданчик" собран с 2014-го года. С тех пор я ее только обновляю. Самое главное – это лекарства. У меня дети, пожилые родители. Это медикаменты, которые им нужны для ежедневного потребления. Также спички, свечи, необходимая еда и вода", — объяснила нашему журналисту Клименко.

У Юлии Клименко "тревожный чемодан" собран с 2014-го года / Фото: Facebook
У Юлии Клименко "тревожный чемодан" собран с 2014-го года / Фото: Facebook

Укрытие есть, но доступа нет

Юлия Клименко добавляет, что украинцы должны быть обеспечены надежными бункером. Но по этому поводу к власти есть вопросы.

"Я изучала карты, могу сказать, что, к сожалению, ситуация очень плохая потому, что еще при Януковиче большинство укрытий были приватизированы. И эта проблема каждый раз откладывалась всеми властями, она не решается. Сейчас она должна остро стоять и быть решена: выкупить помещение назад или обустроить новые. Потому что такая ситуация по всей стране", — подытожила политик.

"Слуга народа" Роман Грищук спрашивал о доступе к укрытию своих подписчиков, но также отметил, что "результат очень плачевный". Вместе с тем он советует сохранять трезвый рассудок:

"Мы спокойны и уверены, что все будет хорошо. Надо поддерживать сдержанный оптимизм, что все удастся решить дипломатическим путем и эскалации не произойдет. Мы никоим образом не готовимся, но я прочитал памятку, как себя вести в случае экстренных ситуаций. У меня просто документы собраны все в одном месте, мы знаем где они находятся, но чемоданчик не готовили".

Роман Грищук советует сохранять спокойствие / Фото: пресс-служба "Слуги народа"
Роман Грищук советует сохранять спокойствие / Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Уже переживали тяжелый опыт

Дмитрий Лубинец из депутатской группы "За майбутнє" знает, как действовать в ситуации угрозы. Но наученный горьким опытом политик призывает украинцев отгонять смутные мысли.

"Я — человек, который представляет юг Донецкой области уже второй созыв. В условиях войны люди, которые меня избрали, проживают уже 8 лет. Поэтому, поверьте, никаких чемоданчиков никто не собирает. Я категорически против этой паники, которую распространяют наши международные партнеры, рассказывающие, что у нас там через десять дней, через девять уже начнется война. Совершенно нет оснований так говорить. Вооруженные силы Украины на своем месте и все граждане защищены, насколько это возможно, в условиях постоянной агрессии со стороны РФ", — комментирует "Сегодня" Лубинец.

Дмитрий Лубинец отрицает возможность самого худшего сценария для Украины / Фото: v-variant.com.ua
Дмитрий Лубинец отрицает возможность самого худшего сценария для Украины / Фото: v-variant.com.ua

Подобно коллеге мыслит и депутат группы "Довіра" Сергей Шахов:

"Никаких чемоданов семья Шаховых не собирает. Мы уже один раз покинули Луганскую область и приехали в мирную Украину. Среди своих коллег я не слышал, что кто собирает, разве что "Слуга народа" может. Те, кто говорил, что все хорошо в государстве, но сегодня у кого-то уже трещат штанишки. Нужно защищать нашу землю. Хочешь мира — готовься к войне, уж сколько лет этим словам. Поэтому наша задача одна: мы в Украине, нам отступать некуда, мы боремся за свою землю".

Сергей Шахов напоминает народную мудрость хочешь мира — готовься к войне / Фото: Слово і діло
Сергей Шахов напоминает народную мудрость хочешь мира — готовься к войне / Фото: Слово і діло

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