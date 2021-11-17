"Буду у вас забирати ваші життя": Кива розбушувався в Раді (відео)

Скандальний нардеп поскаржився своїм колегам і навіть стукнув кулаком по столу від злості

Кива незадоволений, що у нього забрали вчений ступінь та зброю. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива під час пленарного засідання у сесійній залі буйно відреагував на позбавлення нагородної зброї та вченого ступеня. Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Через плече".

Він поскаржився своїм колегам-депутатам на те, що з ним сталося останнім часом.

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"Ви (влада) тільки можете забирати у мене нагороди, які я заслужив. А я у вас забиратиму ваші життя. Забрали нагородну зброю, позбавили державних нагород, позбавили наукового ступеня", – сказав Кива.

Що сталося у Киви?

16 листопада у будинку Киви пройшли з обшуками. Слідчі дії проходили у рамках кримінального провадження.

Того ж дня голова МВС Денис Монастирський відібрав у Киви нагородну зброю. У 2015 році тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив йому пістолет "Форт-17" калібру 9 мм – "за особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини та громадянина, зразкове виконання службового та цивільного обов'язку, виявлені при цьому честь та доблесть".

Також Кива втратив науковий ступінь, яку ще нещодавно зі скандалом отримав. За його словами, влада нібито змусили комісію в Міністерстві освіти винести таке рішення.

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