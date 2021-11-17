"Буду у вас забирати ваші життя": Кива розбушувався в Раді (відео)

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива під час пленарного засідання у сесійній залі буйно відреагував на позбавлення нагородної зброї та вченого ступеня. Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Через плече".
Він поскаржився своїм колегам-депутатам на те, що з ним сталося останнім часом.
"Ви (влада) тільки можете забирати у мене нагороди, які я заслужив. А я у вас забиратиму ваші життя. Забрали нагородну зброю, позбавили державних нагород, позбавили наукового ступеня", – сказав Кива.
Далі по темі
Що сталося у Киви?
- 16 листопада у будинку Киви пройшли з обшуками. Слідчі дії проходили у рамках кримінального провадження.
- Того ж дня голова МВС Денис Монастирський відібрав у Киви нагородну зброю. У 2015 році тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив йому пістолет "Форт-17" калібру 9 мм – "за особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини та громадянина, зразкове виконання службового та цивільного обов'язку, виявлені при цьому честь та доблесть".
- Також Кива втратив науковий ступінь, яку ще нещодавно зі скандалом отримав. За його словами, влада нібито змусили комісію в Міністерстві освіти винести таке рішення.
Читайте також у нашому матеріалі про ТОП-5 зашкварів депутата Іллі Ківи .