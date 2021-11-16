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СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Радянська зірка, побажання Путіну та розстріл Бандери: ТОП-5 зашкварів депутата Іллі Киви

Анна Ткаченко Анна Ткаченко провідний редактор розділу "Влада"
16 листопада, 14:08
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Нардеп фракції "Опозиційна платформа – За життя" прославився рекордною кількістю скандалів
Нардеп Кива — один із найскандальніших політиків Верховної Раді чинного скликання/Колаж "Сьогодні"
Нардеп Кива — один із найскандальніших політиків Верховної Раді чинного скликання/Колаж "Сьогодні"

З самого ранку стало відомо, що в будинку у народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви проводяться обшуки. Політик часто шокує своєю поведінкою громадськість і вже не вперше потрапляє в колотнечу з правоохоронцями через неоднозначні витівки. Редакція "Сьогодні" підготувала п'ять найгучніших останнім часом.


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"Розстріляв" Бандеру на День визволення Києва

Кримінальне провадження, через яке завітали правоохоронці, стосується частини 1 статті 263: "носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу". А все через відео, яке нардеп опублікував у жовтні.

На ньому Кива кілька разів вистрілив із автомата по портрету лідера українських націоналістів Степана Бандери.

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Назвав працівників СБУ "бл*дями в погонах"

Парламентарій різко висловився у бік правоохоронців у відповідь на обшуки в будинках та офісах організації "Патріоти – За життя", яку він очолює. СБУ підозрює учасників угруповання у підготовці до радикальних дій щодо ідеологічних опонентів.

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Напнув шапку із забороненою символікою

На День молоді Кива вирішив оригінальничати та записав відеозвернення у спортзалі з рукавичками в руках та шапкою з "радянською" зіркою на голові. Як повідомив сам нардеп, за фактом розповсюдження комуністичної символіки його викликали на допит. Але згодом в Офісі генпрокурора цю інформацію спростували.

Теплі побажання Путіну на його день народження

"Сил вам і божого благословення", – так Кива привітав із іменинами президента країни-агресора Володимира Путіна. Незважаючи на військові дії між країнами, український політик називав господаря Кремля "лідером своєї нації та дружнього нам народу".

Влаштував суперечку з бійцями на передовій

Після реверансів Путіну українські військові записали своє відеозвернення на сторінці у Facebook. Кива своєю чергою дав відповідь із обіцянками, що забере їх з окопів та поверне матерям, дружинам та дітям, а також зупинить війну.

Незважаючи на численні підозри та спроби притягнути Іллю Киву до відповідальності, він називає всі статті надуманими, а звинувачення у незаконних діях списує на системне кримінальне переслідування та тиск через політичну позицію.

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