Ранок починається з кави? У нардепа Киви проходять обшуки (відео)

Зранку 16 листопада у народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви проводять обшуки.
Про це повідомив нардеп у своєму Facebook .
"Ранок починається з кави та обшуку ГПУ", – написав Кива.
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На відео видно, як силовики прийшли до будинку нардепа та спокійно з ним спілкуються. Проте Ківа тримав правоохоронців на порозі та відповів їм, що скористається послугами своїх адвокатів.
Скандали з Кивою
- Нещодавно у відповідь на спецоперацію СБУ з нейтралізації "силового центру" проросійського громадського об'єднання, яке контролював Кива, народний депутат України обізвав спецслужби "бл*дями".
- Влітку Кива привітав українців з Днем молоді в "радянській" шапці з зіркою.
- А трохи раніше Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі".
- 7 жовтня він привітав Путіна з днем народження, назвавши його захисником моралі та віри.
- 9 жовтня Кива влаштував перепалку з бійцями ЗСУ з передової. Він здивувався, що військові звернулися до нього не за статутом.