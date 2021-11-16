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СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Советская звезда, пожелания Путину и расстрел Бандеры: ТОП-5 зашкваров депутата Ильи Кивы

Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
16 ноября, 14:08
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Нардеп фракции "Оппозиционная платформа – За життя" прославился рекордным количеством скандалов
Нардеп Кива - один из самых скандальных политиков Верховной Рады нынешнего созыва/ Коллаж "Сегодня"
Нардеп Кива - один из самых скандальных политиков Верховной Рады нынешнего созыва/ Коллаж "Сегодня"

С самого утра стало известно, что в доме у народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Ильи Кивы проводятся обыски. Политик часто шокирует своим поведением общественность и уже не первый раз попадает в передряги с правоохранителями из-за неоднозначных выходок. Редакция "Сегодня" подготовила пять самых нашумевших за последнее время.


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"Расстрелял" Бандеру в День освобождения Киева

Уголовное производство, из-за которого пожаловали правоохранители, касается части 1 статьи 263: "ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения". А все из-за видео, которое нардеп опубликовал в октябре.

На нем Кива несколько раз выстрелил из автомата по портрету лидера украинских националистов Степана Бандеры.

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Назвал работников СБУ "бл*дями в погонах"

Парламентарий резко высказался в сторону правоохранителей в ответ на обыски в домах и офисах организации "Патриоты – За жизнь", которую он возглавляет. СБУ подозревает участников группировки в подготовке к радикальным действиям относительно идеологических оппонентов.

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Напялил шапку с запрещенной символикой

В День молодежи Кива решил соригинальничать и записал видеообращение в спортзале с перчатками в руках и шапкой с "советской" звездой на голове. Как сообщил сам нардеп, по факту распространения коммунистической символики его вызывали на допрос. Но позже в Офисе генпрокурора эту информацию опровергли.

Теплые пожелания Путину в его День рождения

"Сил вам и божьего благословения", - так Кива поздравил с именинами президента страны-агрессора Владимира Путина. Несмотря на военные действия между странами, украинский политик называл хозяина Кремля "лидером своей нации и дружественного нам народа".

Устроил перепалку с бойцами на передовой

После реверансов Путину украинские военные записали свое видеообращение на странице в Facebook. Кива, в свою очередь, дал ответ с обещаниями, что заберет их из окопов и вернет матерям, женам и детям, а также остановит войну.

Несмотря на многочисленные подозрения и попытки притянуть Илью Киву к ответственности, он называет все статьи надуманными, а обвинения в незаконных действиях списывает на системное уголовное преследование и давление из-за политической позиции.

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