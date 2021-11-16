Утро начинается с кофе? У нардепа Кивы проходят обыски (видео)

Утром 16 ноября у народного депутата от "Оппозиционной платформы – За життя" Ильи Кивы проводят обыски.
Об этом сообщил нардеп в своем Facebook.
"Утро начинается с кофе и обыска ГПУ", – написал Кива.
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На видео видно, как силовики пришли к дому нардепа и спокойно с ним общаются. Однако Кива держал правоохранителей на пороге и ответил им, что воспользуется услугами своих адвокатов.
Скандалы с Кивой
- Не так давно в ответ на спецоперацию СБУ по нейтрализации "силового центра" пророссийского общественного объединения, которое контролировал Кива, народный депутат Украины обозвал спецслужбы "бл*дями".
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. В результате украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием открыть уголовное производство.
- А чуть раньше Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе".
- 7 октября он поздравил Путина с днем рождения, назвав его защитником морали и веры.
- 9 октября Кива устроил перепалку с бойцами ВСУ с передовой. Он удивился, что военные обратились к нему не по уставу.