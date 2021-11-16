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Утро начинается с кофе? У нардепа Кивы проходят обыски (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
16 ноября, 07:21
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В его дом пришли силовики утром 16 ноября, говорят, что обыск проходит в рамках расследования уголовного производства
Силовики пришли с обысками к нардепу Илье Киеве (на фото справа)
Силовики пришли с обысками к нардепу Илье Киеве (на фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 16 ноября у народного депутата от "Оппозиционной платформы – За життя" Ильи Кивы проводят обыски.

Об этом сообщил нардеп в своем Facebook.

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"Утро начинается с кофе и обыска ГПУ", – написал Кива.

На видео видно, как силовики пришли к дому нардепа и спокойно с ним общаются. Однако Кива держал правоохранителей на пороге и ответил им, что воспользуется услугами своих адвокатов.

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