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Глава МВС відібрав у Киви нагородну зброю

Наталія Магдик Наталія Магдик
16 листопада, 20:05
В закладинки
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Кива залишився без зброї через погану поведінку
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Глава МВС України Денис Монастирський позбавив народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву права носити нагородну зброю, видану у 2015 році. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Підставою для цього Монастирський назвав негідну поведінку та дії Киви, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави.

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"Кожен має пам'ятати, що зброя – це відповідальність. А мати нагородну зброю – велика честь, і ніхто не має права знищувати цю честь поганою поведінкою! Безпека громадян та честь держави понад усе! Слава Україні!" – написав він.

Крім того, нардепа позбавили й права на нагородну зброю, яку йому видали у 2016 році (всього у депутата дві нагородні зброї).

20 травня 2015 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив Киву пістолетом "Форт-17" калібру 9 мм – "за особливі заслуги у захисті конституційних прав і свобод людини та громадянина, зразкове виконання службового та цивільного обов'язку, виявлені при цьому честь та доблесть.

12 лютого 2016 року Аваков за такі ж заслуги видав Киві нагородний пістолет АПС калібру 9 мм.

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15 жовтня, у день роковин смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери, Ілля Кива опублікував відео, на якому постав із зброєю в руках.

Кива розповів про те, що 15 жовтня 1959 року в Мюнхені було вбито Степана Бандеру. Нардеп назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні" та засипав послідовників Бандери погрозами.

16 листопада вдома у народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киви проходили обшуки. Кримінальне провадження, через яке завітали правоохоронці, стосується частини 1 статті 263: "носіння, зберігання, придбання, передача або збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу". А все через опубліковане ним у жовтні відео.

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