"Буду у вас забирать ваши жизни": Кива разбушевался в Раде (видео)

Скандальный нардеп пожаловался своим коллегам и даже стукнул кулаком по столу от злости

Кива недоволен, что у него забрали ученую степень и оружие. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива во время пленарного заседания в сессионном зале буйно отреагировал на лишение наградного оружия и ученой степени. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Через плечо".

Он пожаловался своим коллегам-депутатам, что с ним произошло в последнее время.

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"Вы (власть) только можете забирать у меня награды, которые я заслужил. А я буду у вас забирать ваши жизни. Забрали наградное оружие, лишили государственных наград, лишили ученой степени", – сказал Кива.

Что случилось у Кивы?

16 ноября в доме Кивы прошли обыски. Следственные действия проходили в рамках уголовного производства.

В тот же день глава МВД Денис Монастырский отобрал у Кивы наградное оружие. В 2015 году тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков вручил ему пистолет "Форт-17" калибра 9 мм — "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть".

Также Кива лишился ученой степени, которую еще недавно со скандалом получил. По его словам, власти якобы заставили комиссию в Министерстве образования вынести такое решение.

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