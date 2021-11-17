Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Босния - Украина: онлайн Босния - Украина: онлайн 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Власть Кулуары

Илья Кива больше не кандидат наук

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 ноября, 00:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Народный депутат рассказал, как в один день лишился наградного оружия и степени кандидата наук
Кива обещает судиться с Министерством образования Украины / Коллаж "Сегодня"
Кива обещает судиться с Министерством образования Украины / Коллаж "Сегодня"

В один день – 16 ноября – скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Киви лишился наградного оружия и ученой степени кандидата наук.

Об этом Илья Кива рассказал журналистам и прокомментировал это у себя на странице в Фейсбук одним предложением: "Я стал только сильней и уверенней в своей позиции".

Реклама

Итог обыска

"Сегодня во время обыска власти заставили комиссию в министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны. Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать. Сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает моя вторая дочь, по тем же моим статьям", – сказал Кива журналистам.

Нардеп заверил, что решение Министерства образования и решение министра внутренних дел будет обжаловано в суде. "Эти незаконные решения рано или поздно будут отменены", – заявил Кива.

Черная полоса

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Скандал в зеленой энергетике – как из-за Кабмина и Ощадбанка Украина может потерять западных инвесторов Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Советская звезда, пожелания Путину и расстрел Бандеры: ТОП-5 зашкваров депутата Ильи Кивы Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

16 ноября 1991. Во Львове состоялась первая в Украине международная научная конференция, посвященная проблемам украинизации компьютеров...

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.41

Российский рубль (₽)

0.3604

Евро (€)

30.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

137 260

заболело за неделю в Украине

-10%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять