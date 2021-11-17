Илья Кива больше не кандидат наук

Народный депутат рассказал, как в один день лишился наградного оружия и степени кандидата наук

Кива обещает судиться с Министерством образования Украины / Коллаж "Сегодня"

В один день – 16 ноября – скандальный народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Киви лишился наградного оружия и ученой степени кандидата наук.

Об этом Илья Кива рассказал журналистам и прокомментировал это у себя на странице в Фейсбук одним предложением: "Я стал только сильней и уверенней в своей позиции".

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Итог обыска

"Сегодня во время обыска власти заставили комиссию в министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации и нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны. Это очередной формальный повод власти меня дискредитировать. Сегодня также прошли обыски в квартире, где проживает моя вторая дочь, по тем же моим статьям", – сказал Кива журналистам.

Нардеп заверил, что решение Министерства образования и решение министра внутренних дел будет обжаловано в суде. "Эти незаконные решения рано или поздно будут отменены", – заявил Кива.

Черная полоса