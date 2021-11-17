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СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Ілля Кива більше не кандидат наук

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 листопада, 00:30
В закладинки
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Народний депутат розповів, як одного дня втратив нагородну зброю та ступінь кандидата наук
Ківа обіцяє позиватися до Міністерства освіти України / Колаж "Сьогодні"
Ківа обіцяє позиватися до Міністерства освіти України / Колаж "Сьогодні"

В один день – 16 листопада – скандальний народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива втратив нагородну зброю та наукову ступень кандидата наук.

Про це Ілля Кива розповів журналістам та прокоментував це у себе на сторінці у Фейсбук одним реченням: "Я став тільки сильнішим і впевненішим у своїй позиції".

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Підсумок обшуку

"Сьогодні під час обшуку влада змусила комісію в міністерстві освіти винести рішення про позбавлення мене звання кандидата наук на підставі того, що хоч у моїй дисертації немає плагіату, але, за рішенням комісії, немає новизни. Це черговий формальний привід влади дискредитувати мене. Сьогодні також пройшли обшуки у квартирі, де мешкає моя друга дочка, за тими ж моїми статтями", – сказав Кива журналістам.

Нардеп запевнив, що рішення Міністерства освіти та рішення міністра внутрішніх справ будуть оскаржені в суді. "Ці незаконні рішення рано чи пізно будуть скасовані", – заявив Кива.

Чорна смуга

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