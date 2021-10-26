Україна їде з перевіркою у в'язницю до Саакашвілі

Омбудсмен Денісова відвідає Саакашвілі у грузинській в'язниці. Фото: колаж "Сьогодні"
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відвідає Міхеїла Саакашвілі у в'язниці в Руставі. Візит запланований на 27 жовтня близько 10:00.
Як повідомляє 24 канал, Денісова планує перевірити, як дотримуються права колишнього президента Грузії, та в яких умовах він перебуває. А також чи Саакашвілі надають достатню медичну допомогу.
Після завершення візиту Людмила Денісова планує поспілкуватися із пресою безпосередньо біля пенітенціарної установи.
Стан здоров'я Саакашвілі
Саакашвілі відвідав консиліум лікарів, що рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії заявила, що готові виконати дану вимогу, якщо затриманий погодиться. Саакашвілі і його захисники виступили категорично проти його переведенню до клініки 18-тої пенітенціарної установи тому, що політику там не буде забезпечена безпека.
24 жовтня Саакашвілі, якого ніяк не можуть перевести в цивільну клініку, довелося прямо в тюремній лікарні зробити переливання крові через погані аналізи.
Через голодування один із життєвих показників колишнього президента Грузії впав до критичного рівня. Йому знадобилася допомога реаніматологів. Про це заявив адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі.
Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
- Політик оголосив про голодування, і саме тому у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.
- 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. Наступного дня його вже збиралися перевести до тюремної лікарні, але все зірвалося.
Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці.