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Саакашвілі була потрібна допомога реаніматологів: адвокат розповів подробиці

Наталія Магдик Наталія Магдик
25 жовтня, 18:31
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Саакашвілі голодує вже 25-й день, його здоров'я погіршився
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Через голодування один з життєвих показників колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі впав до критичного рівня. Про це заявив адвокат політика Дмитро Садзаглішвілі, передає Sputnik .

"Вчора вночі один з життєвих показників в аналізах Михайла Саакашвілі впав до критичного рівня і стало необхідне втручання реаніматологів, після чого ці показники стабілізувати. Це підтверджує те, про що сказав консиліум у своїй рекомендації та укладанні, що зараз третій президент входить в таку фазу голодування , коли в будь-який час очікується різке погіршення стану здоров'я ", – заявив Садзаглішвілі.

Також він підкреслив, що в тюремній лікарні немає умов, необхідних для лікування Саакашвілі.

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"Консиліум в своєму висновку сказав, що лікування Михайла Саакашвілі має продовжиться в багатопрофільній клініці, де є можливість проведення магнітно-резонансного дослідження, комп'ютерної томографії та дуплексного сканування ... У 18-му закладі немає можливості проводити ні магнітно-резонансне дослідження, ні комп'ютерну томографію ", – резюмував адвокат.

Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявляв, що глава Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі нібито симулює голодування і що "цей театр" закінчиться 30 жовтня, коли пройдуть вибори.

Раніше повідомлялося про те, що Саакашвілі відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії заявили, що готові виконати дану вимогу, якщо затриманий погодиться. Саакашвілі і його захисники виступили категорично проти його перекладу в клініку 18-го пенітенціарної установи тому, що політику там не буде забезпечена безпека.

24 жовтня Саакашвілі, якого ніяк не можуть перевести в цивільну клініку , Довелося прямо в тюремній лікарні зробити переливання крові через погані аналізів . Зараз стан його здоров'я задовільний.

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Що відомо про затримання

  • Екс-президент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. За його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали в Грузії . У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "мтаваров Архи" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий в Тбілісі.
  • Після арешту МЗС України зажадав від посольства Грузії пояснень про підстави і обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну.
  • Політик оголосив про голодування, і через це у нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за гратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією .
  • 20 жовтня стало відомо, що консиліум лікарів рекомендував госпіталізувати Саакашвілі. На наступний день його вже збиралися перевести в тюремну лікарню , Але все зірвалося.

Ми також показували перше відео з Саакашвілі з в'язниці .

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