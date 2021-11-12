Смієтеся з Саакашвілі? Екс-президент Грузії жорстко "наїхав" на росіян

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Четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі відреагував на реакцію росіян, які висміювали відео із Головою Виконавчого комітету реформ України Міхеїлом Саакашвілі. Відповідну посаду він розмістив у своєму Twitter .

"Росіяни, які смієтеся з кадрів образи III президента Грузії: так, це зробили грузини, але цим грузинам платите ви! А решта Грузії згуртовується у зневагі до тієї опричнини, яка чужа нашому гордому і волелюбному народу!", – написав президент Грузії.

Напередодні пенітенціарна служба Грузії опублікувала два відео за участю Міхеїла Саакашвілі, на яких політика переводили з руставської в'язниці до лікарні при в'язниці в Глдані.

Ситуація із Саакашвілі

Нещодавно консиліум лікарів зробив термінову заяву щодо необхідності негайного переведення політика до лікарні з мультитехнологічною апаратурою. В результаті 8 листопада Саакашвілі на вертольоті вивезли із виправної колонії № 12 .

Український омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що його перевезли до виправної колонії № 18 біля Тбілісі. За її словами, там утримуються особи, які потрапили за ґрати ще за часів президентства Саакашвілі у Грузії.

Також ми показували відео, як виглядає нова в'язниця Саакашвілі і як на його приїзд відреагували зеки.

Пізніше з'явилося відео, як напівголого Саакашвілі натовпом занесли до палати . Там він навіть намагався влаштувати розбирання з тюремниками.

Міхеїл Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, щойно його переведуть до цивільної лікарні.

Затримання Саакашвілі