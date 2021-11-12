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Смієтеся з Саакашвілі? Екс-президент Грузії жорстко "наїхав" на росіян

Наталія Магдик
12 листопада, 12:16
Маргвелашвілі обурила реакція росіян на відео із Саакашвілі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі відреагував на реакцію росіян, які висміювали відео із Головою Виконавчого комітету реформ України Міхеїлом Саакашвілі. Відповідну посаду він розмістив у своєму Twitter .

"Росіяни, які смієтеся з кадрів образи III президента Грузії: так, це зробили грузини, але цим грузинам платите ви! А решта Грузії згуртовується у зневагі до тієї опричнини, яка чужа нашому гордому і волелюбному народу!", – написав президент Грузії.

Напередодні пенітенціарна служба Грузії опублікувала два відео за участю Міхеїла Саакашвілі, на яких політика переводили з руставської в'язниці до лікарні при в'язниці в Глдані.

Ситуація із Саакашвілі

Затримання Саакашвілі

  • Експрезидент Грузії прибув до країни через вісім років після того, як залишив її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його повернення з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
  • Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Міхеїла Саакашвілі до України.
  • Політик оголосив про голодування, і саме тому в нього різко погіршилося здоров'я. Він заявляв, що схуд за ґратами на 15 кг. У Саакашвілі почалися проблеми з моторикою і дикцією.